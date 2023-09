Nešťastný zápas sehráli novojičínští hokejisté v Hodoníně. Svěřenci trenéra Davida Dostála sahali po bodu. Bohužel v poslední minutě inkasovali branku a prohráli 2:3.

Nový Jičín prohrál v Hodoníně. | Foto: Vlastimil Malina

„Je to strašná smůla. Rozhodující gól padl padesát vteřin před koncem,“ smutnil novojičínský trenér David Dostál. „Z naší strany to nebyl špatný zápas. Hodonín byl hratelným soupeřem. V naší hře byly dobré momenty,“ podotkl kouč Ďáblů. „Byly pasáže zápasů, kdy jsme byli lepším týmem. Ve třetí třetině nás soupeř přitlačil. Hrálo se ve výborné atmosféře,“ pokračoval David Dostál. „Bod jsme si zasloužili. Bohužel nakonec to nevyšlo, i takový dokáže být hokej. Musíme se z tohoto zápasu poučit a příště být úspěšnější,“ dodal.

Opava i přes výpadek bere třetí výhru. Podrželi ji pivoti

Hodonín – Nový Jičín 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Luža (Polesný, Bílek), 54. Luža (Dobiáš), 60. Karafiát (Dobiáš) – 24. Handl (Gebauer), 58. Tarnoczy (Geidl).

Nový Jičín: Hořejší – Báchor, J. Holáň, Hruška, Hanák, Kuboš, Andrýsek, Hladiš – Konečný, Flok, J. Sluštík– Tarnoczy, Geidl, Zdeněk – Gebauer, Handl, Berka – Juříček, Hilšer. Trenér: David Dostál