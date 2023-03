„Těší mě, že se mi to povedlo. Chci poděkovat všem, kteří mi k tomu pomohli. Vedení, spoluhráčům, trenérům. Každý v týmu má nějakou úlohu, jde o to, jak si ji plníme. Třeba ale v play-off vylítnou jiní kluci a budeme nakonec oslavovat je,“ řekl Růžička.

Nejproduktivnější hráč historie třineckého klubu vyhrál bodování dlouhodobé soutěže podruhé v životě, přesně po deseti letech. Ze všech Ocelářů před ním dokázal bodování extraligy vyhrát rovněž dvakrát pouze Richard Král (2000 a 2003).

Růžička v nedělním posledním kole s Mladou Boleslaví (2:3) nebodoval, přesto uhájil prvenství před parťákem Markem Daněm (51 bodů) a kladenským Tomášem Plekancem (49 bodů). „Gratuluju Markovi ke střelcům,“ hlásil Růžička, který narážel na to, že jeho spoluhráč Daňo nastřílel 29 branek, jednoznačně nejvíce ze všech.

„Škoda jen toho zápasu s Boleslaví. Nevím, jestli už jsme byli hlavami jinde, ale byli jsme za to potrestáni a spravedlivě,“ vykládal Růžička s tím, že předkolo s Litvínovem, které se rozehraje ve středu ve Slezsku, bude náročné. „Bude to těžký soupeř, ale připravíme se na něj a půjdeme s pokorou do bojů,“ uzavřel Martin Růžička.