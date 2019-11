Pro tamní hokejisty a sportovní nadšence jde o velkou událost, protože Studénka se v obci představí poprvé po dvou letech. „Pro klub s takovou tradicí je velké zadostučinění, že stadion už je připraven a funguje. Všichni včetně mládeže se moc těšíme, až ho budeme moci zase využívat a budeme mít vlastní kluziště,“ přiznává předseda klubu a bývalý hráč Vítkovic Martin Tomášek.

Dosud totiž museli svěřenci Miroslava Pokorného ledové plochy v okolních městech. Ať už právě v Bohumíně, Ostravě, Kopřivnici, Karviné či Orlové. „Moc nám kluby pomohly, byť to vyžadovalo jistou obětavost ze strany hráčů, mládežníků, dětí i jejich rodičů, kteří jezdili mimo Studénku. Ale zvládli jsme to,“ ocenil Tomášek.

Na nové prostory se těší i šatna. „Je pro nás úleva, že nikde nemusíme dojíždět a cestovat. Na první zápas má přijít snad tisíc diváků, což by bylo skvělé. V kabině není nikdo, kdo by ten zápas neočekával,“ potvrdil útočník Jan Sluštík.

Uvědomuje si, že Bohumín bude chtít složit reparát za porážku 0:14 v úvodu sezony. „Čekám, že i díky Marku Ivanovi to bude vyhecované, bude to mít emoce. Tento týden jsem s ním mluvil, tak říkal, že se těší, až budou lidi zase nadávat,“ usmál se Sluštík.

Sám kouč a sportovní manažer Bosporu Bohumín Marek Ivan bere střetnutí jako každé jiné v základní části. „Nikdy jsme speciální přípravu na utkání v této fázi sezony neměli, naopak, kluci teď měli volno, důležité pro nás bude až play-off,“ uvedl.

„Na druhé straně pro ně to bude zážitek a musím říct, že je obdivuju. Dva roky jezdí po cizích stadionech, bez zázemí, špinavou hokejovou výstroj si vozí domů a večer nevědí, kde budou ráno trénovat. Za to klobouk dolů a věřím, že jsou rádi za domácí prostředí. Pro nás to ale specifické nebude,“ doplnil Ivan.

Přímo na stadionu bude i jedna z místních osobností – Miloš Holań starší. Ten patří spolu se svým synem Milošem, a dále stále aktivními extraligovými hokejisty Vladimírem Svačinou a Martinem Adamským ke slavným odchovancům klubu.

A jaký bude sobotní program? „Začneme už dopoledne modelovým tréninkem přípravky pod vedením našeho metodika Mojmíra Kotase, v 10 hodin vypukne zápas mladších žáků, o dvě hodiny později starších. Pak bude veřejné bruslení a následovat bude právě utkání s Bohumínem. Vše se ponese v slavnostním duchu,“ odhalil na závěr Martin Tomášek.