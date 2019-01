NOVÝ JIČÍN - Hokejisté Nového Jičína přivítali v 9. kole druhé ligy, skupiny Východ na domácím kluzišti Šternberk. HC GEDOS Nový Jičín - HC TJ Šternberk 6:5 (3:0, 1:0, 2:5)

Uzdravený René Urbánek z Nového Jičína (na snímku) odchytal utkání proti Šternberku místo zraněného Lukáše Šrámka. | Foto: hcnj.cz – Petr Kocián

Utkání se vyvíjelo jednoznačným způsobem. Domácí opět perfektně sehráli přesilovky. Ještě necelých dvanáct minut před koncem tak drželi čistý štít, zatímco sami pětkrát skórovali. Utkání ale dohráli ve své obranné třetině, do které je jako blesk z čistého nebe zatlačil do té doby oddaný soupeř.

Domácí od úvodu dokazovali, kdo je doma pánem. Soupeř odolával jen do 6. minuty, kdy otevřel skóre Glabazňa, který se do přestávky trefil ještě jednou. Výsledek první třetiny zakončil Škumát.

Druhá část začala náporem hostů, ale nepodařilo se jim snížit. Naopak další branku přidal opět Škumát. Tři minuty po začátku poslední části se zdálo být hotovo. Pátou branku domácích přidal Jakubu a vypadalo to na ručník ze strany Šternberku. Co se ale pak stalo, nechápal nikdo.

Hrozivé skóre nejprve snížil hostující Hruška. I nadále ale Nový Jičín kontroloval stav utkání. Navíc šestou branku do sítě Hanáků přidal Skaloš. Jenže poté domácí dostali tři branky během tří minut a bylo zle. Hosté cítili svou příležitost a chtěli dorazit zmateného protivníka, který začal kazit, co mohl. Na rozdíl jediné branky snížil pár sekund před koncem Poledna. Rozjetého soupeře zastavila až siréna, ohlašující konec utkání.

„Do pětapadesáté minuty to bylo dobré, ale bohužel i takové zápasy se stávají, a jsme rádi, že tři body jsme nakonec vybojovali. Do utkání nastoupil René Urbánek, který dostal šanci místo zraněného Lukáše Šrámka. Spokojený mohu být taky s vystoupením juniora Ondry Melnara,“ řekl novojičínský trenér David Handl a vyjádřil se také k infarktovému závěru: „Podcenili jsme stav a mysleli, že to půjde samo. Každý chtěl dávat góly a přestali hrát dozadu. Soupeř má ve svém středu zkušené hráče, kteří toho dokázali využít. Kdyby se hrálo ještě další dvě minuty, tak bychom se asi hodně divili!“

„Umrtvila nás první třetina,“ začal trenér Šternberku Lubomír Fischer. „Udělali jsme hrubé chyby a pustili domácí lehce do vedení. Byli jsme pak hodně v útlumu. Bohužel, ta kontaktní branka mohla přijít dříve.“ Přesto si stál za svým. „Domácí si ale za předvedený výkon během zápasu vyhrát zasloužili, protože utkání se nehraje pouze pár minut, jak jsme to předvedli my,“ dodal Fischer.

Branky: 6. Glabazňa (Lhotský), 15. Glabazňa (Kabeláč, Toman), 20. Škumát (Skaloš), 33. Škumát (Koloničný), 43. Jakubu (Glabazňa, Vašut), 55. Skaloš – 49. Hruška (Šimo), 55. Hruška (Mikeš), 56. Klauda (Zapletal), 57. Klauda (Mikeš), 60. Poledna (Kohút), vyloučení: 10:12, 10 min. Uhlár, Hruškovský (trest do konce utkání), využití: 4:1, poměr střel: 48:33, diváci: 246.

Nový Jičín: Urbánek - Slabý, Vašut, Pokora, Hruškovský, Gulda, Koloničný - Jakubu, Macháček, Lhotský - Glabazňa, Toman, Kabeláč - Uhlár (2. Melnar), Škumát, Skaloš. Trenér david Handl

Šternberk: Pekař - Stříteský, Zapletal, Hruška, Spolík, Klauda, Špidla - Anděl, Mikeš, Zima - Poledna, Kohút, Fiala - Klimovič, Trunda, Šimo. Trenér Lubomír Fischer