Nový Jičín - Na novou situaci si budou muset zítra zvykat druholigoví hokejisté Nového Jičína. Na led vyjedou v pozici prvního týmu tabulky. „Zvládneme to,“ říká jeden z nejzkušenějších hráčů.

Zkušený hokejový obránce Petr Gulda. | Foto: Petr Kocián

Jedenačtyřicetiletý hokejový obránce Petr Gulda má velké zkušenosti. Ve své bohaté kariéře vystřídal opavský rodák dresy mnoha mužstev. Kromě Opavy hrál i ve Vítkovicích, poté se vydal na dlouhodobou anabázi po německých klubech. V roce 1994 se dokonce představil na mistrovství světa v dresu německé reprezentace. Před touto sezonou se vrátil na rodnou Moravu, ale překvapivě ne do opavského dresu, ale modrobílých barev HC GEDOS Nový Jičín. S číslem 45 na zádech nastoupil prozatím v každém utkání. Ve 26 zápasech si připsal tři branky a šest asistencí. Výkonů Guldy si všimla i ostravská prvoligová Sareza a domluvila se s ním na výpomoci. „Hlavní je ale pro mě Nový Jičín,“ hlásá hokejový obránce do světa.

Myslíte si, že budou proti vám soupeři hrát jinak, když jste teď lídrem tabulky?

Samozřejmě, každý se na nás připraví. My se ale nesmíme tímto malým úspěchem uspokojit. Když budeme poctivě hrát, můžeme být na prvním místě i před play off.

Zítra vás čeká Přerov, třetí tým tabulky. Navíc souboje s ním jsou vždy vyhecované…

Chtěli bychom vyhrát a potvrdit první místo v tabulce. Nebyl jsem na středečním tréninku, takže nevím, jestli jsou všichni kluci v pořádku, ale pokud budeme hrát jako ve většině zápasech téhle sezony, můžeme vyhrát. Každý zápas začíná za stavu 0:0, ale věřím, že my zvládneme i tento a zvítězíme.

Kdybyste měl tipovat, jak zápas skončí?

Tipy dávám nerad. Myslím zápas od zápasu. Co vím, tak náš plán je, být před play off nejhůře na druhém místě. Musíme hrát stejně, jako jsme hráli doposud, a podaří se nám to. Bude samozřejmě záležet na tom, zda ještě nepřijdou zranění, nemoci, ale pokud ne, bude to dobré. Síla tohoto mužstva je obrovská. Góly umí dávat tři pětky, máme výborné brankáře. Jak říkám, když půjdeme zápas od zápasu, můžeme se dostat daleko.

Jste hráč s obrovskými zkušenostmi. Jste ale i prodlouženou rukou trenéra Handla v kabině i na ledě? Usměrňujete mladší hráče?

Snažím se. Hraju ve třetí pětce se samýma mladýma, a když chtějí, rád jim poradím. Zatím to vypadá, že si z toho, co říkám, něco berou. Někdy je to ale těžké. Byl jsem však taky mladý a ani se mnou to nebylo někdy lehké (smích).

Už jste vzpomněl, že jste ve středu chyběl na tréninku, a hokejoví fanoušci vědí proč. Naskočil jste i doprvoligového kolotoče v barvách ostravské Sarezy. Váš přestup byl jistě pro mnoho lidí překvapením. Jak se to všechno seběhlo?

Sareza má v poslední době trochu problémy s obránci, mají hodně zraněných kluků. Já tam pár lidí znám. Znají mě jak hráči, tak trenér. Prostě mě oslovili, jestli bych jim nechtěl pomoct s defenzívou a já s tím souhlasil. Teoreticky by se dalo říct, že jsem ji šel omladit (smích). S Novým Jičínem jsme se domluvili, pustil mě na střídavé starty.

Říkáte tedy, že jste v Sareze pouze na střídavý start, jenže první a druhá liga se hraje často ve stejné dny. Co bude pro vás prioritou, pokud dojde k termínové kolizi?

Může to někoho překvapit, ale pro mě je hlavní Nový Jičín. V Ostravě jsem jen na výpomoc. Nový Jičín je ale můj klub, proto je pro mě stoprocentní prioritou.

To se často nestává, aby dal někdo přednost druhé lize před první…

V mém věku už nemám velké ambice. Jsem v Novém Jičíně spokojený, moje kariéra se chýlí ke konci. Na sto procent už jinam nepůjdu (smích).

Memáte velké ambice, zato máte velké zkušenosti, a to nejen z českého ledu. Působil jste v Německu, kde jste strávil několik let. Dá se německá nejvyšší hokejová liga nějak přirovnat k té naší?

V první řadě je německá DEL strašně tvrdá. Je to dáno tím, že tam hraje hodně cizinců, převážně Kanaďanů, a je tam i velký počet kanadských trenérů. Tahle soutěž je určitě velice náročná na fyzičku. Jinak si pevně stojím za tím, že český hokej je kvalitnější, hlavně po technické stránce. Naší nevýhodou ale je, že se snažíme hrát až moc složitě a kvůli tomu nepadá tolik gólů. Ale ty rozdíly jsou značné.