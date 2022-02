„Musím soupeři pogratulovat, protože chtěl vítězství více. Šlo vidět, že bojují o play-off a opravdu byli celý zápas aktivní. I když jsme na to hráče upozorňovali, že soupeř nastoupí s odhodláním a budou opravdu bojovat o play-off, tak jsme na to nebyli připraveni,“ vracel se na klubovém webu k zápasu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „První třetinu jsme nezvládli, naštěstí jsme dali gól v závěru. Druhá třetina byla už z naší strany lepší, ale bohužel vstup do třetí třetiny zase špatný a tam se to rozhodlo. I když jsme se dostali na rozdíl jediné branky, Žďár už si to pohlídal,“ dodal kouč.