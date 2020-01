Už před utkáním proti Českému Těšínu trenér Studénky Miroslav Pokorný prohlašoval, že to nebude nic lehkého, a že mu má jeho tým za poslední dobu co vracet, čímž narážel nejen na loňské vyřazení v semifinále play-off.

Odplata se Studénce povedla, v napínavém utkání doma Český Těšín porazila 5:3, když rozhodla až v poslední minutě. „Byl to velmi kvalitní zápas, Těšín má hodně dobré mužstvo,“ vyzdvihl po zápase kvality soupeře trenér Pokorný. „Střídalo se to, chvilku jsme byli lepší my, chvilku zase oni. Důležité bylo, že jsme za stavu 3:3 přežili naše oslabení a v poslední minutě jsme to rozhodli.“

Studénka sice prohrávala, ale ještě v první třetině srovnal David Čáň. Ten se prosadil ještě jednou i ve druhé dvacetiminutovce a branku na 3:1 přidal Petr Orszulik. Ve třetí třetině však Vlci zápas zdramatizovali a dvěma brankami v rozmezí minuty a šesti sekund vyrovnali.

Do prodloužení se ale nešlo, v čase 59:25 totiž vstřelil vítězný gól Vladimír Rosypka a dvě sekundy před koncem dal ještě vítězství razítko Petr Slovák. „Zápas to byl z naší strany určitě povedený, odbojovali jsme to,“ pochválil svůj tým Pokorný.

V sobotu už trenér své svěřence chválit nemohl, ti totiž prohráli na ledě jiného celku z Karvinska - Bohumína, kde zapsali čtvrtou porážku v sezoně. Pátý tým tabulky porazil lídra 5:1. „Bohumín má ale dobré mužstvo. Rozhodla první třetina, kdy jsme dostali z brankoviště rychlé dva góly,“ popisoval průběh utkání Pokorný.

„Pak to vypadalo, že vyrovnáváme hru, ale neproměnili jsme gólovky a dostali jsme gól na 0:3. Do druhé třetiny jsme udělali změny v sestavě, už nastoupila naše jednička Jan Baldik. Chtěli jsme to otočit, ale to se nám nepovedlo. To se stane, nedá se pořád vyhrávat. Bylo tam z naší strany hodně nepřesností, ale někdy mužstvu i pomůže, když občas prohraje,“ hledal Pokorný pozitiva. Studénka stále vede tabulku o 10 bodů, tento týden se utká s posledním Rožnovem a osmou Orlovou.