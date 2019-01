Nový Jičín /FOTOGALERIE/ – Hokejisté Nového Jičína nenavázali na venkovní výhru v Brně, ani domácí vítězství proti Frýdku-Místku, když na ledě Havířova prohráli 1:3.

AZ Havířov - HC Gedos Nový Jičín 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Vstup do zápasu měli lepší domácí, kteří šli již v 6. minutě do vedení, když Potočný skóroval takřka do prázdné brány – 1:0. V 8. minutě přišla chvíle Nového Jičína, ale domácí gólman Daneček byl proti. Přestože bylo k vidění ještě dost šancí na obou stranách, branka nepadla.

Druhá třetina nabídla boj o střední pásmo. Velkou šanci měl novojičínský Vrdlovec, který však ve 25. minutě jen rozezvučel tyč domácí kasy. O utkání tak rozhodla poslední část.

Hned v úvodu třetí třetiny vyzkoušel pozornost novojičínského Šrámka Najdek, ale až v 50. minutě se domácí dočkali. Střelou od modré se nemýlil Prokop – 2:0. Po dvou minutách mohl zvýšit Potočný, ale minul. V 53. minutě padlo rozhodnutí. Sztefek využil zmatku před Šrámkem a rozhodl o vítězi – 3:0. Poslední slovo měli ještě dvanáct sekund před koncem hosté. Závěr patřil jim, výsledkem však bylo jen snížení, když se nemýlil Macháček – 3:1.

„Myslím, že utkání odpovídalo tomu, že jsme hráli druhé utkání ve třech dnech. Nebylo to ideální a bylo to taky pomalé,“ zhodnotil domácí trenér Jan Daneček. „Mrzí mě akorát to, že se musí vyhrávat nefér způsobem. Kdyby nám Havířov dal góly a byl lepší, neřeknu ani slovo, ale že mu k tomu musí pomáhat pan rozhodčí…,“ doplnil trenér Nového Jičína Petr Kneblík a uzavřel: „Věděl jsem, že to udělá, jen jsem čekal kdy.“