Karviná, Studénka - Hokejisté HC Studénka sahali v prvním utkání finálové série play–off krajské ligy po vítězství. Za jejich vedení 3:0 na ledě Karviné však došlo ke zvratu a nakonec museli skousnout porážku 4:7. Série na dvě vítězná utkání pokračuje tuto středu od 18.00 na zimním stadionu ve Studénce.

SK Karviná | Foto: Repro

SK Karviná - HC Studénka 7:4 (0:2, 3:1, 4:1)

Do utkání vstoupili hosté jako ve snu. Dva přesné zásahy na začátku utkání jim dodaly sebevědomí a domácí Karviná měla co dohánět. Ještě hůř jim ale bylo na začátku druhé části, kdy Studénka vstřelila třetí branku a zdálo se být po utkání. Jenže nebylo. Domácí totiž ve 27. minutě snížili a opravdový kousek se jim podařil v poslední minutě druhé části, kdy dva přesné zásahy znamenaly vyrovnání. Zřejmě zlomový okamžik zápasu tak zanechal na sebevědomí Studénky velký šrám, naopak Karvinským narostla křídla.

Poslední třetina měla rozhodnout. Hosté, kteří polovinu utkání vedli o tři branky a o náskok přišli, šli ale dále za svým cílem. Podruhé se do vedení dostali ve 44. minutě a rázem jich bylo celé hřiště. Ovšem ani domácí nechtěli dát nic zadarmo a začaly se dít věci. Během 15 minut nasázeli Studénce čtyři branky, a dokonale tak využili domácího prostředí.

Série se nyní přesune do Studénky, kde se ve středu 24. února od 18. hodin rozhodne buď o vítězi krajské ligy nebo se série ještě jednou přesune do Karviné.

Stanislav Kacíř (Studénka): Bohužel, nemohli jsme nastoupit v sestavě jako obvykle. Měli jsme dost zraněných a nakonec nám odešly síly. Vlastně do 55. minuty to bylo nerozhodně, ale pak jsme dostali celkem lacinou branku a hosté pečetili vítězství při naší hře bez brankáře. Přitom ze začátku jsme předváděli opravdu pohledný hokej. Kritická situace nastala, když jsme ke konci druhé části hráli v oslabení tři proti pěti. To jsme uhráli, ale pak jsme dostali do šatny dvě branky.

Petr Skulina (Karviná): I za stavu 0:3 jsme stále věřili, že branku dáme a že se z té letargie probereme. Úvod zápasu nás zastihl nepřipravené. Byli jsme z nepříznivého stavu celkem zaskočení, ale stále jsme věřili, že se to obrátí. Studénka pak ještě jednou vedla, ale kluci podali opravdu dobrý výkon a vyhrát si zasloužili. Nyní jsou nabuzení, mají chuť a věříme, že ve Studénce již rozhodneme.