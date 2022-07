Účastník druhé hokejové ligy z Kopřivnice zbrojí na novou sezonu. Klubový manažer Jaroslav Hrubý ulovil zvučnou posilu v osobě čtyřiatřicetiletého útočníka Michala Veleckého. Jedná se o hráče, který má za sebou bohatou kariéru.

Michal Velecký míří do Kopřivnice | Foto: VLM

Nový Jičín hlásí velký návrat, vrací se kanonýr Nieslanik

Odchovanec Vítkovic přitom do extraligových bojů nikdy nezasáhl. Prošel si Karvinou, Havířovem, Šumperkem a Jihlavou. Ve druhé nejvyšší české soutěží strávil osm sezon, dalších sedm si připsal v zahraničí. Šest roků odehrál ve třetí německé lize, kde hrával za ESC Wohnbau Moskitos Essen a EXA IceFighters Leipzig. Na obou těchto štacích patřil k nejproduktivnějším hráčům. Pravidelně si zapisoval okolo padesáti bodů za sezonu. Krátce si vyzkoušel i slovenský hokej, a to v barvách Žiliny. Do města Tatrovek také míří gólman Jan Baldik, který loni chytal za opavský Slezan.