„Přípravu hodnotím pozitivně, hlavně jsme po dlouhé době byli dříve na ledě. Situaci nám komplikovala akorát častá zranění, prakticky ani jedno utkání jsme neodehráli v plné sestavě,“ pokrčil Kofroň rameny. „Pokud nás někdo má za favority, tak nás to určitě těší, soutěž ale bude nesmírně vyrovnaná a za největší favority nás osobně nepovažuji,“ pousmál se kopřivnický stratég. „Vidím hodně vysoko Valašské Meziříčí, které podle mě bude hrát na špici. Otázka je, jak na tom bude rezerva Komety, která se určitě bude zlepšovat,“ uzavřel Jaroslav Kofroň krátké povídání.

Kopřivnice je tak i díky těmto podpisům pasována do role jednoho z největších favoritů druhé ligy. Napovídá tomu i povedená příprava, během které se Kopřivnickým s druholigovými soupeři dařilo, recept Tatrováci nenašli akorát na Valašské Meziříčí a Porubu, která ovšem hraje o soutěž výš.

„Celé se to seběhlo strašně rychle. Volal mi náš manažer pan Hrubý, jestli bych o kluky měl zájem. Určitě se jedná o kvalitní hokejisty, kteří nám pomůžou a můžeme s nimi počítat i do klíčových momentů zápasů, navíc jsme kádr potřebovali trošku doplnit,“ libuje si kopřivnický kouč Jaroslav Kofroň. „Teoreticky bychom ještě chtěli jednoho obránce, jinak jsme s kádrem spokojení. Navíc nám ještě budou chodit kluci z partnerské Poruby,“ dodal ještě.

Oba borci mají s druhou ligou velké zkušenosti a dalo by se říci, že jsou takovými hokejovými dvojčaty. Ve všech klubech totiž nastupovali spolu, ať už se jedná o Porubu, Valašské Meziříčí nebo naposledy Opavu. Třicetiletý Vaněk odehrál ve druhé lize jedenáct sezon, ve kterých zapsal 269 bodů. Stejně starý Seidler nastřádal bodů 293.

