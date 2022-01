Dětský rehabilitační stacionář, který se o hendikepované děti stará více než 30 let, je svou komplexností poskytované péče ojedinělým zařízením svého druhu v České republice.

„Jako jediný v republice také může školit takzvaný Bobath koncept, který nabízí komplexní přístup k dětem s různým stupněm postižení. O malé klienty se stará tým skutečných profesionálů, který pro ně vybral pomůcky přesně podle jejich potřeb. Poděkovat chci všem, kteří se zasloužili o to, že je můžeme začít používat a že začnou dětem pomáhat,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Celková hodnota pomůcek je 315 866 korun, jedná se přitom o nejvyšší částku, kterou organizace Saves Help zatím v rámci jednoho daru věnovala. DRS pro práci s malými klienty získal pomůcky Baffin (70 tisíc korun), Coco (60 tisíc), Lori (54 tisíc) a Galileo (131 866 korun). Symbolický šek s touto sumou ve čtvrtek odpoledne předali v Ostravě zástupcům stacionáře Aleš Stezka s Danielem Dolejšem, brankáři Vítkovic a členové Saves Help.

Na projektu se podílí mimo jiné i fotbalová legenda Petr Čech, který v minulosti několik hokejových utkání v Anglii odchytal.

„Když jsme Saves help zakládali, naším snem a velkým cílem bylo pomoct nějaké instituci darem pomůcek, které budou lidem pomáhat na denní bázi. To se povedlo po necelých třech letech našeho fungování a za to patří velký dík především našim členům, mým brankářským kolegům a fanouškům, kteří nás celou dobu velmi podporují,“ řekl Šimon Hrubec, který je součástí českého týmu na zimních olympijských hrách v Pekingu.

„Máme z toho obrovskou radost a žene nás to stále kupředu. Věříme, že podobných příležitostí pomoci bude přibývat,“ dodal.