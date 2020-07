V anketě hlasovali zástupci jednotlivých druholigových klubů, dá se tak říct, že je výhra o to cennější. „Sice se jedná „jenom“ o druhou ligu, ale samozřejmě mi to udělalo radost, vždycky je příjemné, když vás někdo ocení,“ nezastírá dlouholetá opora Kopřivnice. „Gratulací bylo celkem dost, my jsme ve druhé lize taková rodina a jak hráči, tak manažeři se všichni znají, takže toho bylo hodně. Něco mě to samozřejmě stálo i v kabině. Začínám mít ale pocit, že začíná být trochu „přehromadováno“, už by se to možná mohlo uklidnit,“ směje se Petr Hromada.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy nějakou individuální trofej získal? „Určitě ne, ale asi bych si tipl, že to bylo někdy v žácích,“ zamýšlí se.

Druhé místo zmiňované ankety obsadil opavský Matyáš Daňa, třetí v pořadí zaujal Martin Holík z Havlíčkova Brodu. „U nás ve skupině jsou šikovní kluci. Už to není tak, jak to bývalo, že byl jeden zkušený brankář, kolem kterého se točili mladí kluci. Dneska přicházejí šikovní mladí kluci, kterým po nasbírání zkušeností může být druhá liga malá,“ všímá si Petr Hromada. „I já jsem radši šel do druhé ligy, abych chytal. Když jsem trénoval s Ivem Pešatem, který vždycky říkal, že se na střídačce člověk nic nenaučí. I proto jsem volil cestu většího zápřahu, abych si zvykl na takový ten lehký stres a na to, že na každém brankáři tým stojí a padá,“ vysvětluje devětadvacetiletý gólman.

Nabízí se otázka, zda po tak povedené sezoně Petr Hromada přes léto neřeší nabídky jiných klubů. „Změnu dresu neřeším. Chci zůstat ve druhé lize a v Kopřivnici jsem maximálně spokojený. Líbí se mi náš tým, moc se toho nemění. Všichni tady chtějí hrát a drží je tady dobrá parta. Tento styl mi sedí mnohem více, než když se každý rok naberou noví mladí kluci, kteří mají výkonnost, ale je pro ně druhá liga málo. Rok se ukáží a pak je pro ně druhá liga málo. Pro ně je to samozřejmě dobře, ale mi se víc líbí cesta Kopřivnice,“ přiznává majitel devíti extraligových startů v dresu Zlína. „Někam výš už se netlačím. Chci hlavně chytat, to je pro mě zásadní,“ doplňuje.

Mezi hokejisty krajně neoblíbená letní příprava je již nějaký ten pátek v plném proudu. Jak ji zvládá odchovanec vsetínského hokeje?

„Letní přípravu mám rád, baví mě, když to hodně bolí,“ překvapí Hromada. „Vždycky jsem trénoval s týmem, od doby, co jsem v Kopřivnici, trénuji sám, cesta ze Vsetína není úplně krátká. Je to pro mě taková změna a domluvili jsme se tak, že jednou týdně dojíždím. Je to samozřejmě lepší, když si s partou můžete zahrát fotbal o pět korun. Dění na ledě se odvíjí od léta, je důležité, abyste si na kluky zvykl, dobrý kolektiv je hodně důležitý,“ upozorňuje odchovanec Vsetína.

Loňské play-off měli Kopřivničtí skvěle rozehrané, s papírovým favoritem z Havlíčkova Brodu vedli v sérii 2-1 a od postupu je dělila jediná výhra. Jenže poté zasáhla vyšší moc v podobě koronaviru a bylo po sezoně…

„O to víc se na led těšíme. Cítím, že bychom na tom mohli být trochu lépe než loni. Každý rok jsme skončili šestí, i když jsme pak třeba v play-off nějaký výsledek udělali. Je to přání asi všech, abychom v tabulce byli výše. Hraje nám všechno do karet. Pan trenér Kofroň chtěl sice skončit, nakonec zůstal. Máme navíc slíbeno, že by se měli vrátit i další kluci, kteří byli různě po světě. Už na konci loňské sezony jsem začínal cítit, že jsme se naučili vyhrávat a věřili jsme si,“ říká Petr Hromada.

Bezesporu nejatraktivnějším soupeřem příštího ročníku bude Znojmo, které se do českých soutěží vrací po dlouhých letech v EBEL lize. „Těším se. Mám rád zápasy s papírově lepšími soupeři, diváci cítí, že jsme outsideři, a fandí o to víc. Budou takovým osvěžením, i když kvalitou budou úplně jinde. Každá liga je ale specifická a nebudou to mít vůbec jednoduché,“ uzavírá Petr Hromada.