Novojičínští hokejisté sice šli proti Šumperku po čtyřiadvaceti vteřinách do vedení. Nicméně na body to nestačilo. Draci ještě v první třetině výsledek otočili a nakonec si odvezli tři body za vítězství 3:1.

Nový Jičín doma prohrál | Foto: HC Nový Jičín

„Připadá mi, že jsme jako počasí na horách, to znamená strašně nevyzpytatelní,“ poznamenal hrající trenér Ďáblů Petr Kuboš. „Jeden zápas odehrajeme dobře, ten následující se nám vůbec nepovede, což není dobře,“ mrzí bývalého extraligového zadáka. „Proti Šumperku jsme měli výborné první střídání. Dali jsme gól, pak ale dva inkasovali. Stala se chybička, která by se stávat neměla. Nedokázali jsme se do utkání zpátky vrátit. Možná to ve třetí třetině vypadalo, tak jak bychom chtěli. Gól se nám i přes šance vstřelit nepodařilo. Nebylo nám dnes prostě přáno. Prohrát jsme si rozhodně nezasloužili,“ povzdechl si Petr Kuboš.

Nový Jičín – Šumperk 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Maliník (Květoň, Kuboš) – 3. Šišolák (J. Horký, Vachutka), 19. Vachutka, 59. Jaroš (Rutar, Dudycha). Rozhodčí Vaněk – Bartoň, Vojtášek. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.

HK Nový Jičín: Klimek (Hořejší) – D. Holáň, J. Holáň, Báchor, Hanák, Kuboš, Dudáš, Hruška – Maliník, Flok, Květoň – Konečný, J. Sluštík , Škarka – Hudeček, Gebauer, Kafka – P. Svoboda, Hilšer, D. Handl. Trenér: Petr Kuboš.