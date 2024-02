Tenhle zápas vůbec nenudil! Kopřivničtí hokejisté hostili Valašské Meziříčí. V utkání bohaté na góly bylo plné zvratů. Domácí celek ve třetí části nabral dvougólové manko. Dokázal se ale postavit na nohy. Vynutil si prodloužení, ve kterém Kopřivnici trefil druhý bod Jiří Pargač. Kopřivničtí vyhráli 7:6.

Kopřivnice doma vyhrála | Foto: AZ Havířov

Zápas připomínal houpačku. Oba týmy se střídaly ve vedení. Zápas dospěl do prodloužení. V něm na sebe navázal dva protihráče Indrst, puk se dostal k Pargačovi a ten zajistil domácí vítězství 7:6 a tím i druhý bonusový bod. „N můj vkus padlo až moc branek. Jsem rád, že po oddechovém času a výměně gólmana dostalo mužstvo nový impuls, kluci se uklidnili a začali hrát konečně to, co jsme si řekli. Takže dva body určitě bereme a chystáme se na sobotu,” okomentoval zápas trenér Kopřivnice Marcel Kuděla.

V sobotu se představí Kopřivnice opět na domácím ledě, když od 17 hodin hostí Velké Meziříčí.

HC ISMM Kopřivnice – HC Bobři Valašské Meziříčí 7:6p.p. (3:2, 1:1, 2:3 – 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Tomeček (Suchý, Sluštík), 13. Pindel (Marek, Pargač), 19. O. Sluštík (Suchý), 38. Mach (Sluštík), 50. Pargač (Brodek, Indrst), 51. Suchý (Hlaváč), 62. Pargač (Indrst) – 5. Adámek (M. Popelka, Vávra), 13. Matějček (Gola, Finsterle), 36. Adámek (Vávra), 42. M. Popelka (Holiš), 47. Finsterle (Martiník), 49. Adámek (Vávra, Vavřík). Rozhodčí: Šutara – Bartek, Gančarčík. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváků: 685.

HC ISMM Kopřivnice: Kubáň (Baldik) – Zeman, Marek, Petrek, Hrůzek, Hlaváč, Bartošák, Tomeček, Kelnar – Indrst, Suchý, Urban, Pargač, J. Mach, Pindel, Kubík, Sluštík, Jurek, Brodek, Pastor, Spurný. Trenér: Marcel Kuděla