Ani bod nevytěžili kopřivničtí hokejisté na ledě Vyškova. V první třetině si měli šance, ty ale neproměnili. Podařilo se jim vrátit do zápasu, ovšem na obrat to nebylo. Domácí si třetí část pohlídali a vyhráli 6:3.

Kopřivnice prohrála ve Vyškově | Foto: AZ Havířov

Kopřivnice sice ve Vyškově poměrně rychle inkasovala, nicméně rozhodně nebyla horším týmem. Ba naopak. „První třetina byla vyrovnaná. Měli jsme dva samostatné nájezdy, které se nám ale nepodařilo proměnit,“ litoval kopřivnický kouč Marcel Kuděla. Na 1:1 srovnával úspěšnou dorážkou Petrek.

Ve druhé části šli domácí do trháku. Dokonce vedli 4:1. „Udělali jsme individuální chyby, které dokázal soupeř potrestat,“ přiznal hostující trenér. Jeho tým se ale dokázal zvednout a do kabin odcházel s jednobrankovým mankem. „Ve třetí třetině jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Měli jsme kupu šancí. Ty se nám ale nepodařilo proměnit. V závěr Vyškov přidal další dva góly a vyhrál. My se není musíme připravit na dva domácí zápasy, tak abychom v nich byli úspěšní,“ zakončil Marcel Kuděla.

HOKEJ Vyškov – HC ISMM Kopřivnice 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Lekeš (Janeček, Tomajko), 23. Hefka (Mikulík, Sebera), 23. A. Popelka (Krejčiřík, Hefka), 28. Tomajko, 56. Dluhoš (Komínek, Krejčiřík), 58. D. Vašíček (A. Popelka) – 15. Petrek (Suchý), 32. Spurný, 37. Pindel (Hlaváč, Pargač). Rozhodčí: Koziol – Voznička, Vojtášek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 176.

Kopřivnice: Baldik – Petrek, Fojtík, Hrůzek, Tomeček, Marek, Spurný, Kelnar, Hlaváč, Zeman – Mach, Jurek, Sluštík – Kubík, Raška, Indrst – Suchý, Pargač, Velecký – Pindel. Trenér: Marcel Kuděla.