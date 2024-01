Druhá třetina byla zlomová! Novojičínští hokejisté drželi po úvodních dvaceti minutách s Havlíčkovým Brodem nerozhodný stav. V té druhé nastříleli hosté čtyři branky a nakonec zvítězili 6:1.

Nový Jičín nestačil na Havlíčkův Brod | Foto: Hokej Nový Jičín

„Zápas se mi hodnotí velmi těžko. Ztratili jsme utkání, které jsme měli vyhrát,“ byl po utkání smutný trenér Nového Jičína Petr Kuboš. „V první třetině jsme si vypracovali dost šancí, jenomže jsme nebyli důrazní před brankou. Chybělo nám i štěstí,“ přiznal domácí stratég.

Druhá třetina byla ze strany Ďáblů hodně nepovedená. „Inkasovali jsme góly při vlastních přesilovkách, což by se stávat nemělo. Góly jsme měli dávat my, to se bohužel nestalo. Na tom musíme zapracovat,“ podotkl novojičínský kouč.

Třetí část si už Havlíčkův Brod pohlídal. „Mají zkušený tým, který si vedení pohlídal. Udělali jsme chyby, které si musíme uvědomit a připravit se na další zápasy a v nich se jich vyvarovat,“ zakončil Petr Kuboš.

HK Nový Jičín – Havlíčkův Brod 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. J. Sluštík (Gebauer, Květoň) – 10. Valášek (Ja. Novák, A. Dvořák), 24. Valášek (Tecl), 26. Pártl, 38. Tecl, 40. Tecl (Valášek), 58. Kopic (Endál, Ja. Novák). Rozhodčí: Šutara – Bartek, Návrat. Vyloučení: 4:4. Využití:1:1. V oslabení 0:2.

HK Nový Jičín: Hořejší (Nehasil) – D. Holáň, Gřesík, Báchor, Hruška, Dudáš, J. Holáň, Hanák – Olesz, Květoň, D. Handl – Škarka, Zdeněk, Berka – J. Sluštík, Flok, Gebauer – Hudeček, Kafka, Hilšer – Fišer. Trenér: Petr Kuboš.