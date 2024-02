/FOTOGALERIE/ Ve Vyškově dostali jedenáct branek, neotřáslo to ale s nimi. V pátek předvedli novojičínští hokejisté velkou hru. Na ledě nebezpečného Havlíčkova Brodu zvítězili 3:0. Ďáblové se prezentovali parádním výkonem, v brance je držel skvělý Filip Hořejší. Už v sobotu hrají Novojičínští ve Velkém Meziříčí.

Nový Jičín vyhrál v Havlíčkově Brodě | Foto: Hokej Nový Jičín

Nový Jičín šel do vedení v 15. minutě, kdy Novák vyrazil k Gebauerovi a hostující kapitán střelou z mezi kruhů poslal Nový Jičín do vedení. Šance měli i domácí, do těch největších se dostali Kerber s Havlátem. Na skvěle chytajícího Hořejšího ale recept nenašli.

Ve třetí třetině mohli domácí srovnat v přesilovce. To se jim ale nepodařilo. Naopak druhý hřebíček do jejich rakve zabil Gebauer, který puk sklepl do branky ze vzduchu. Na konečných 0:3 upravil střelou do opuštěné branky Hudeček.

„Pro nás velmi důležité vítězství. Jsem rád, že jsme tento těžký zápas zvládli,“ usmíval se hrající kouč Nového Jičína Petr Kuboš. „Po minulé porážce jsme se potřebovali nakopnout, a to se nám podařilo. Od začátku do konce jsme hráli to, co jsme chtěli. Dali jsme do toho srdíčko a odvážíme si tři body,“ zakončil šéf novojičínské lavičky.

Havlíčkův Brod – Nový Jičín 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Gebauer (Flok), 53. Gebauer (Flok, Kuboš), 60. Hudeček (Konečný, Maliník). Rozhodčí: Čuňočka – Augusta, Štěrba. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 275.

Nový Jičín: Hořejší – Andrýsek, D. Holáň, Báchor, Kuboš, Hruška, J. Holáň, Dudáš – Berka, Flok, Gebauer – Květoň, Hilšer, Konečný – D. Handl, Hudeček, J. Sluštík – Kafka, Maliník, Zdeněk. Trenér: Petr Kuboš.