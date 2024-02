Tohle vítězství potřebovali! Novojičínští hokejisté se po vysoké porážce v Opavě zvedli. Na domácím ledě si poradili s nebezpečným Hodonínem, který porazili 4:2. Ďáblové položili základ k vítězství v první třetině, kterou vyhráli 4:2.

Nový Jičín porazil Hodonín | Foto: Hokej Nový Jičín

„Celý tým si zaslouží pochvalu. Kluci makali od začátku až do konce,“ byl spokojený hrající trenér Nového Jičína Petr Kuboš. „Vedli jsme 2:0, ve druhé třetině jsme trochu polevili. Inkasovali jsme branku ve vlastní přesilovce. To nás naštěstí nepoložilo,“ vydechl kouč Ďáblů. „Zvedli jsme se, hráli jsme týmově a zápas se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce. Stálo nás to hodně sil, byli jsme trochu nervózní. Určitě to budeme chtít přenést do dalšího utkání. Musíme takto jít krůček po krůčku,“ zakončil své hodnocení Petr Kuboš.

Bílovec si zastřílel. Naše hra se zvedá, pochvaloval si kouč Semelka

Nový Jičín – Hodonín 4:2. (2:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Květoň (Maliník, Flok), 23. Konečný (Flok, Květoň), 40. Maliník, 46. Flok (Květoň, Kuboš) – 25. Zaychik (Hložánek), 38. M. Mach (P. Matěj I, J. Švejda). Rozhodčí: Koziol, Bartek, Hladík. Vyloučení: 3:7. Využití:1:1. V oslabení: 0:1.

HK Nový Jičín: Hořejší – Báchor, D. Holáň, J. Holáň, Gřesík, Hanák, Kuboš, Hruška, Dudáš – Berka, Olesz, Flok – Květoň, Hilšer, Konečný – D. Handl, Hudeček, J. Sluštík – Škarka, Maliník, Zdeněk. Trenér: Petr Kuboš