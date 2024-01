Úvod zápasu rozhodl. Novojičínští hokejisté nezachytili začátek zápasu na ledě Valašského Meziříčí. Dvakrát rychle inkasovali, celkově během úvodní dvacetiminutovky nabrali tří brankové manko a nakonec prohráli 0:4.

Nový Jičín nestačil na Bobry | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Věděli jsme, že ve Valašském Meziříčí nás čeká náročné utkání, kde to bude boj o každý bod. Bohužel jsme nezvládli první třetinu,“ povzdechl si hrající trenér Nového Jičína Petr Kuboš. „V první dvacetiminutovce měl soupeř lepší pohyb. Přehrával nás v obranném pásmu. My jsme nebyli důrazní před vlastním gólmanem a z toho jsme inkasovali dvě branky,“ hledal příčiny středečního nezdaru trenér Ďáblů. „Ve druhé třetině jsme se už do tempa příliš nedostali. Hrálo se převážně v naší třetině a už jsme neměli moc sil na útok. Před třetí části jsme si řekli, že to zkusíme otočit, že to není prohraný zápas. Šance jsme měli, bylo to vyrovnané. Nepodařilo se nám dát ale branku. Měli jsme sice dobře sehrané přesilovky, gól se nám ale vstřelit nepodařilo,“ zakončil Petr Kuboš.

Valašské Meziříčí – Nový Jičín 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Kuchařík (M. Urban, Vavřík), 4. Romančík (Gola, Melenovský), 18. Finsterle (Vávra, Kozubík), 46. Vaňo (Kozubík, Holiš). Rozhodčí: Vaněk – Bartoň, Frais. Vyloučení: 4:4. Využití:1:0. Diváci: 169.

HK Nový Jičín: Hořejší - Báchor, Gřesík, Kuboš, J. Holáň, Andrýsek, D. Holáň – Květoň, Maliník, Matěj – J. Sluštík, Flok, Gebauer – Hudeček, Kafka, Hilšer – Škarka, Berka, D. Handl. Trenér: Petr Kuboš