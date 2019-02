/FOTOGALERIE/ Rozhodující třetí díl čtvrtfinálové série mezi Studénkou a Českým Těšínem nabídl na kopřivnickém zimním stadionu atraktivní podívanou, kterou musely rozhodnout až samostatné nájezdy.

Studénečtí nebyli daleko od konce sezony, protože na začátku poslední desetiminutovky prohrávali už 3:5, ale následné dvě využité početní výhody znamenaly prodloužení, po kterých přišly na řadu samostatné nájezdy.

V těch se za Studénku prosadili Štěpják s kapitánem Martinem Tomáškem a soubor Miroslava Pokorného tak mohl po dramatickém průběhu slavit postup do semifinále, ve kterém vyzve, stejně jako v uplynulé sezoně, Bohumín. Semifinálová série startuje již v sobotu od 17.30 na ledě Bosporu.

„Šlo vidět, že se hraje o všechno. Velké nasazení bylo cítit z obou stran. Nakonec se nám to podařilo, ale byly to obrovské nervy. Absolutorium zaslouží i soupeř, protože hrál opravdu skvěle a bylo vidět, jak se oproti loňsku zlepšil. Myslím si, že diváci si museli sérii užít, protože padalo hodně branek,“ vyjádřil se trenér HC Studénka Miroslav Pokorný s tím, že ve třech utkáních s Vlky padlo celkem 30 gólů.

Také ve třetím střetnutí čtvrtfinále inkasovala Studénka jako první, protože v 11. minutě překonal Smetanu nechytatelnou ranou Foltyn. V závěru úvodního dějství dostali Studénečtí krátkou přesilovku 5 na 3, ale vyrovnání přišlo až ke konci klasické početní výhody, když se parádní ranou od modré čáry prezentoval zadák Trubka, jehož příchod z Horního Benešova se Studénce rozhodně vyplatil. Ve 34. minutě pak dokonal obrat Sochorek, ale těsně před druhou přestávkou rozveselil početnou enklávu příznivců Českého Těšína Voznica, jenž v přesilovce srovnával na 2:2.

TRUMF V NÁJEZDECH? NASAZENÍ BALDÍKA

Třetí dvacetiminutovka začala pěkně zhurta a dvě stovky diváků se rozhodně nenudily. Za Studénku opět skóroval Trubka, ale dva zásahy hostů znamenaly vedení Českého Těšína 4:3. Když pak v 51. minutě zvyšoval na 5:3 Malyjurek, byli Vlci postupu ještě blíže.

„To byly nejhorší momenty, ale naštěstí jsme pak hráli dvě přesilovky, kdy se opravdu jednalo o fauly, a podařilo se nám vyrovnat,“ připomněl kritickou situaci trenér studéneckých hokejistů. Stíhající jízdu za vyrovnáním nejprve načal svým druhým úderem Sochorek a v 55. minutě pak skákala studénecká střídačka radostí popáté, když další početní výhodu přetavil ve vyrovnání obránce Novák.

Následné desetiminutové prodloužení, které se hrálo 4 na 4, nabídlo několik možností na obou stranách, ale jak Smetana, tak jeho protivník Pavlíček, nekapitulovali. „V prodloužení to byly infarktové stavy. Přelínalo se to ze strany na stranu a je pravda, že mohly rozhodnout oba týmy,“ vzpomínal na dramatický průběh rozhodující partie kouč Studénky, jenž na samostatné nájezdy vytasil druhého brankáře Baldíka.

„Po první sérii jsme prohrávali, takže jsme museli něco změnit. Dali jsme tam Baldíka a trošku jsme soupeře rozhodili, protože než se nachystal, tak to chvíli trvalo. Oba pokusy už pak chytil, takže to vyšlo. Byly to velké nervy, ale s vítězným pokřikem na konci, takže jsme moc rádi,“ usmál se zkušený trenér.

POKORNÝ: DOKAZUJE TO, ŽE HOKEJ DO STUDÉNKY PATŘÍ

Postupový úspěch Studénky je o to cennější, že tým hraje celou sezonu mimo svůj domovský stadion. „Odehráli jsme výbornou sérii a myslím si, že hokejově byla velmi atraktivní podívanou pro fanoušky obou táboru. Je škoda, že je o takové zápasy ochuzena sportovní veřejnost ve Studénce, vinou uzavřeného stadionu a to, že hokej do Studénky paří, je jasné, poněvadž nám to dnes a denně ukazují fanoušci, kteří neváhají a jezdí nás podporovat na cizí kluziště,“ uvedl Pokorný, jenž do rozhodující bitvy nasadil i zkušeného forvarda Lukáše Bílka. „Potýkáme se s absencí některých hráčů a tak nám musel vypomoct i Lukáš, jenž svou roli splnil bezezbytku. Přesně toto jsem od něj očekával,“ doplnil Pokorný, který už střádá plány na semifinálového protivníka z Bohumína.

Tým okolo hrajícího trenéra Marka Ivana porazil Studénku ve všech třech zápasech v základní části. „Za loňské vyřazení jim máme co vracet. Mají silný tým, ale když už jsme se dostali až tady, tak se chceme dostat až do finále,“ vyřkl jasný cíl Pokorný s tím, že ve druhém utkání série si Studénka pozve Bohumín možná opět do Kopřivnice, ale reálněji se nyní jeví varianta, že Studénka odehraje domácí duel ve středu v Porubě.



HC STUDÉNKA – HC WOLVES ČESKÝ TĚŠÍN 6:5 SN (1:1, 1:1, 3:3 – 0:0, 1:0)

Branky: 19. Trubka (Novák), 34. Sochorek (M. Tomášek, Jedlička), 43. Trubka, 51. Sochorek (Jedlička), 55. Novák (Pokorný, Trubka), rozh. nájezd M. Tomášek – 11. Foltyn (Toman, Piecha), 39. Voznica (Malíř), 41. Toman (Piecha), 43. Altera (Voznica, Malíř), 51. Malyjurek (Smuž). Rozhodčí: Smeták, Janda – Chamrád, Janoško. Vyloučení: 3:6. Využití: 4:1. Diváci: 182.

KONEČNÝ STAV SÉRIE 2:1 (5:3, 5:6, 6:5 SN).

HC Studénka: Smetana (70. Baldík) – Bolek, Jedlička, Trubka, Novák, Holaník, Pelikán – Sochorek, M. Tomášek, Janečka – Štěpják, Sluštík, Pokorný – Bílek, Čáň, Martinčík. Trenér: Miroslav Pokorný st.



Zbylý výsledek čtvrtfinále – 3. zápas:

Poruba B – Krnov 3:5 (konečný stav série 1:2).



Program semifinále – 1. zápasy:

17.00 Orlová – Krnov, 17.30 Bohumín – Studénka.

(zbylé oficiální termíny: středa 28. února, případně sobota 3. března).