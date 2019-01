NOVÝ JIČÍN - Smenším handicapem nastoupil Jaromír Jágr kprvnímu utkání Jágr teamu vNovém Jičíně. Proti místnímu druholigovému celku, posílenému například o hráče zNHL, Rostislava Kleslu či Petra Kaluse, hrál se zničeným nožem na brusli. „Praskl, takže to musím nějak přežít,“ přiznal se hráč se slavnou osmašedesátkou na zádech.

Příprava byla podle něj oproti předcházejícím létům o malinko jiná. „Měl jsem daleko víc času a byl jsem zdravý. Chodil jsem proto víc do posilovny, hlavně horní část těla jsem posiloval.“ Jágr nezapíral, že ani letos vlétě se mu nevyhnulo tradiční nabírání kilogramů. „Něco navíc mám, ale nebude to žádný problém, pokud to shodím před začátkem ligy,“ poznamenal stím, že nyní má asi 117 kilo a chtěl by mít tak o pět míň. „Cílem je, samozřejmě, vyhrát Stanley Cup,“ poznamenal Jágr.

Před nabitým zimním stadionem, ve kterém se těsnilo na dva a půl tisíce lidí, se pak „68“ proháněla po ledě po celý zápas. Přesto to kvýhře nestačilo.

Největší hvězdou, která nastoupila vdomácím dresu Nového Jičína, byl bezesporu místní odchovanec a hráč Columbu Blue Jackets, Klesla. „Jsem rád, že jsme se sešli sklukama zokolí, trošku si zasportujeme a pokecáme,“ naznačil obránce sreprezentačními zkušenostmi, proč obdobné exhibice vítá. Neplánuje ale, že by si knim založil, po vzoru Jágra či Pavla Kubiny, vlastní tým. „Bylo by to, myslím, moc starostí, a těch je i tak dost. Navíc by muselo být i takové to zdravé jádro, ale všichni kluci toho mají pořád hodně. Možná někdy vbudoucnu, ale teď rozhodně ne,“ odmítl Klesla myšlenku vlastního mužstva. Možná i proto plánuje nastoupit vdalších zápasech Jágr teamu po boku soupeřů. „Bavil jsem se sklukama, že příští týden si asi přijedu zahrát, abych se dostal trošku do tempa.“

O složení domácí zahajovací sestavy, kterou vedla dvojice David Handl a Josef Doboš, rozhodli hlasováním fanoušci. Nejvíce hlasů dali překvapivě vítkovickému strážci svatyně, Marku Pincovi. „To je super, musím poděkovat, že mi poslali hlas,“ vzkázal do hlediště ještě při rozbruslení a přiznal se ktomu, že přesto, že oblékl novojičínský dres, o jeho hokeji vměstě mnoho neví. „Abych pravdu řekl, tak vůbec. Třeba něco zjistím během dneška.“

Ke škodě natěšených diváků se na ledě neobjevil Petr Nedvěd, který v Novém Jičíně hrál před deseti lety. „Myslím, že nebyl uvolněn ze Sparty,“ vysvětlil důvod absence současného kapitána mistrovského celku novojičínský kouč Handl. Prý ho nikdy ani ve snu nenapadlo, že povede hráče typu Klesly, Pince nebo Petrovického. „Každopádně mě těšilo, že jsem tyhle hráče mohl vést,“ vyznal se.

Jágr team v premiéře ztroskotal Nový Jičín/ Přesto, že šlo o exhibiční utkání, hrál se otevřený a rychlý hokej. Žádnému z celků se ale nepodařilo ve skóre odskočit o více než dvě branky. Nejdramatičtější situace se odehrála necelou minutu před koncem střetnutí. Domácí těsně vedli. Při power play Jágr teamu na led naskočila slavná osmašedesátka, jako šestý hráč. Hned po deseti sekundách zužitkovala přihrávku Hemského. V té chvíli bylo všem jasno, že o vítězi rozhodnou samostatné nájezdy. Hrdinou utkání se tak stal domácí gólman Tomáš Štůrala, na kterém si postupně vylámali zuby Novotný, Plekanec, Hemský, Kotalík a Jágr. Za domácí nedali Kacíř, Květoň, Horák a Klesla. Jediným úspěšným exekutorem se tak stal Kamil Glabazňa, který svou trefou rozhodl o výhře Nového Jičína.