Dnes čtyřiačtyřicetiletý trenér HC ISMM Kopřivnice je se zdejším klubem spjat už odmala – právě na kopřivnickém zimním stadionu totiž udělal své první hokejové krůčky. „V Kopřivnici jsem strávil celou mládežnickou kariéru. Jako každý mladý kluk jsem tehdy zkoušel všechny sporty, hlavně hokej a fotbal. Hokej ale nakonec zvítězil,“ vzpomíná Kofroň, který se nakonec prokousal až do klubového áčka, které hrálo mezi roky 1997 až 2002 druhou ligu. „Většinou to tady bylo stavěno na odchovancích. My jsme měli silný ročník, který v Kopřivnici hrával extraligu mladšího dorostu. Všichni jsme tady zůstali a hráli druhou ligu. Dá se říci, že jsme tady měli tři čtyři opravdu silné ročníky,“ pokračuje bývalý obránce, který si na vojně zahrál i za Frýdek-Místek a chvilku nastupoval také za Studénku.

„Po návratu ze Studénky jsem hrával opět za Kopřivnici, a to až do nějakých třiceti, kdy jsem se rozhodl ukončit kariéru. Bylo to zhruba v roce 2006,“ vzpomíná Jaroslav Kofroň na svůj relativně brzký konec. „Starší syn Adam začal chodit do přípravky. Naše parta hráčů, kteří jsme měli děti v hokeji, se tehdy okolo toho začala motat, takže můj konec souvisí s mým začátkem trénování,“ vysvětluje otec dvou hokejistů. „S mladším Davidem jsem prošel celou mládež, až do osmé třídy. Měl jsem to takto postupně.“ Pětadvacetiletý Adam hraje s výjimkou loňského působení za Kopřivnici dodnes, třiadvacetiletý David to dokonce dotáhl až do Třince, odkud také jezdí hrát na farmu do Frýdku-Místku.

„S oběma máme super vztah. Mladší bydlí sám v Třinci, s ním jsme v kontaktu hlavně po telefonu, protože se nám zápasy většinou bohužel kříží. Snažíme si tak všichni tři radit vzájemně, přece jen David hraje v Třinci a vidí věci z úplně jiné strany. Na druhou stranu to ale není tak, že bychom spolu hokej řešili každý den,“ rozebírá vztah se svými ratolestmi otec Jaroslav, který se před sezonou 2016/17 stal trenérem kopřivnického áčka.

Zdroj: HK Kopřivnice

„Byla to nabídka, která se neodmítá,“ přiznává. „Venca Slabý to předtím dělal výborně, byl tady spoustu let, dokázal postoupit. Bylo jasné, že to každý nástupce bude mít těžké. Já jsem ale věřil, že když to postavíme na odchovancích, tak to může fungovat,“ prozrazuje Jaroslav Kofroň, kterému tehdy u týmu jako hrající asistent pomáhal kanonýr Martin Tomášek.

S momentálním fungováním týmu je kouč spokojen. „Vždycky je to o financích a podmínkách. Panu Hrubému se daří shánět v rámci možností kvalitní hráče. Prioritou je pro nás i nadále hrát s klukama z Kopřivnice.“ Klub může mrzet pouze fakt, že v novodobé druholigové éře ještě nedokázal postoupit přes první kolo vyřazovacích bojů. V loňské sezoně k tomu Kopřivnice nebyla daleko a vedla v sérii s Havlíčkovým Brodem 2:1, jenže pak přišel Covid a bylo po všem. „Kádr holt není tak široký, což se na výsledcích v základní části odráží. Nikdy se nám nepodařilo začínat sérii doma, což je strašně důležité,“ ví dnes již dlouholetý trenér celku vyznávajícího žluto - modrou kombinaci.

Před vypuknutím letošní sezony Jaroslav Kofroň velmi silně zvažoval, že by své působení u kopřivnického áčka po třech letech ukončil. Nakonec se ale rozhodl, že bude pokračovat a neodejde od rozdělané práce. „Bavili jsme se o tom, jestli by nebyla potřeba změna, tři roky jsou dlouhá doba. Nakonec jsme se ale s manažerem domluvili na tom, že byla sezona ukončena předčasně a my bychom měli v té další společně přejít přes čtvrtfinále,“ uzavírá Kofroň povídání.