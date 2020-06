Letos by však už pevné místo mezi třemi tyčemi mělo patřit odchovanci zlínského hokeje. Šimonů totiž patří mezi první várku hráčů, kteří prodloužili smlouvu i pro další ročník. Vedení Ďáblů tak mladému brankáři očividně věří.

„Určitě jsem rád. Vždycky je lepší mít jasno hned v úvodu,“ přiznává talentovaný gólman. „Je to pro mě pozitivní zpráva, ale zároveň je to pro mě také velký závazek. Musím podávat stejně kvalitní nebo ideálně ještě lepší výkony než v loňském roce. Člověk sice může být brán jako jednička, v pátém kole už to ale všechno může být jinak,“ uvědomuje si Daniel Šimonů. „Žádné další nabídky v rámci druhé ligy jsem ani neřešil, v Jičíně jsem naprosto spokojený,“ dodává jedním dechem opora výběru Petra Macháčka.

Novojičínští v uplynulé sezoně dlouho bojovali o postup do vyřazovacích bojů. Jejich pozice v tabulce byla jako na houpačce, jednou v elitní šestce byli, podruhé už ne. Nakonec to bohužel nevyšlo a Ďáblové v tabulce skončili až osmí.

„Bylo to celou dobu tak nějak na hraně, chvíli šesté místo, chvíli sedmé… Bylo to tak celou dobu, zásadní problém pak nastal, když jsme doma prohráli se Žďárem nad Sázavou. Poté jsme měli takovou sérii proher, oproti tomu Kopřivnice, se kterou jsme se celou dobu přetahovali, začala vyhrávat. Konec sezony jsme už jen tak dohrávali, ztráta bohužel byla příliš velká,“ krčí rameny Daniel Šimonů.

Ten si kromě jedenadvaceti zápasů v dresu Nového Jičína loni vyzkoušel také Chance ligu. Formou střídavých startů se třikrát objevil v brance Přerova. Tedy v prostředí, které je mu důvěrně známé, Šimonů byl totiž v sezoně 2018/19 jedničkou právě Zubrů. „Rozdíl mezi první a druhou ligou je veliký, takže to samozřejmě byly pro mě velké zkušenosti. Jenom škoda, že těch startů nebylo více,“ říká Daniel Šimonů. „Nedá se to vůbec srovnávat, v první lize se trénuje dopoledne a chlapi do práce nechodí, kdežto ve druhé lize je to poloprofesionální. V tomhle vidím asi největší rozdíl,“ doplňuje jednička Ďáblů.

Trenér Nového Jičína Petr Macháček v nedávném rozhovoru zmiňoval, že by se letošní kádr od toho loňského příliš lišit neměl. „Rozhodně se na tom dá stavět, ale od každého z nás tam musí být vidět progres,“ zdvihá prst odchovanec Zlína. Jednou ze ztrát by ovšem měl být slovinský kanonýr Rok Macuh, který jde do přípravy s prvoligovým Frýdkem-Místkem. „Pokud skutečně odchází, tak to pro nás samozřejmě bude obrovská ztráta, byl to náš klíčový hráč a z mého pohledu jeden z nejlepší útočníků východní skupiny. Pro něj je to ale velká šance jít výše, takže pokud odejde, budeme mu přát hodně štěstí.“

Vzhledem k opravě střechy novojičínského zimního stadionu probíhá příprava Ďáblů individuální formou. Daniel Šimonů přiznává, že mu trošku chybí parta. „Je to něco jiného, než když se člověk připravuje s kolektivem. Chybí sranda v kabině, na společném tréninku si třeba na konci zahrajete fotbálek… Uvidíme, jak to pak bude vypadat.“ I tak ale bere dvacetiletý brankář přípravu poctivě. „Chodím se projet na kole, někdy cvičím na zahradě nebo se do lesa zajdu proběhnout. Každý den to mám různé,“ usmívá se.

Poctivě se Šimonů připravuje nejen na hokejovou sezonu, ale také na maturitní zkoušku. Zkouška dospělosti jej na Obchodní akademii v Přerově čeká v následujících dnech. „Didaktické testy jsem zvládl, teď ještě ty ústní (smích). Snad budu mít štěstí na otázky, v každém předmětu mám otázky, které mi sedí, ale také ty, které mi nesedí. Nějaká nervozita tam je, ale věřím, že to zvládnu,“ zakončil Daniel Šimonů.