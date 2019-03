Ten v rozhovoru pro Novojičínský deník zhodnotil uplynulou sezónu a už se dívá i do budoucna, plánuje vše postavit hlavně na pevné brankářské dvojici. „Starší gólman by měl toho mladšího vychovávat,“ přibližuje. Končit s trénováním v Novém Jičíně rozhodně nechce. „Pořád máme před sebou nějaké vize a mety, kterých bychom chtěli dosáhnout,“ říká.

Co způsobilo, že Nový Jičín nepostoupil do play-off?

„Jako klíčové bych označil období kolem Vánoc, nezvládli jsme poslední utkání před Vánoci s Táborem a hned první utkání v lednu nám taky nevyšlo. Kdybychom těchto šest bodů se slabšími soupeři získali, tak bychom zůstali v kontaktu s vedoucí čtyřkou a práce do konce sezóny by byla podstatně jiná. Tohle bylo období, kdy se to lámalo, ale příčin toho, že jsme nepostoupili, bylo daleko více.“

Co bylo v tomto období na vaši hře špatně?

„Ztráta několika utkání se na nás podepsala a i když jsme přes Vánoce pilně trénovali, tak na nás potom přišla krize. A pak jsme odešli sportovně. Nepotkali jsme se s formou, našim klíčovým hráčům se nedařilo a ostatní to za ně nevzali a nedokázali jsme ta utkání zvládat. Musím podotknout, že dvanáct nebo třináct utkání jsme prohráli o gól. Těchto utkání je strašná škoda, tyto body nám pak chyběly. Když se nám nedařilo, tak to klukům samozřejmě lezlo do hlav a bylo složité s nimi pracovat. Najednou nám odskakovaly kotouče, nohy nejely tak, jak by měly, kombinace vázla a v zakončení si nikdo moc nevěřil.“

Na přelomu ledna a února jste dokázali vyhrát třikrát v řadě. Věřili jste v tu chvíli, že to ještě dokážete zlomit a postoupit?

„Nádech tam byl, ale už jsme to neměli plně ve vlastních rukou. Byli jsme za ty tři utkání rádi, protože jsme zastavili výkonnostní propad, ale nedokázali jsme na to pak dalšími výsledky navázat, abychom se k play-off ještě přiblížili. Byl to poslední záchvěv.“

Už víte, jestli se bude hráčský kádr do příští sezóny měnit?

„Chtěli bychom pokračovat v cestě, kterou jsme si nastolili, to znamená hrát s našimi kluky. Samozřejmě nejde hrát jen s místními a mladšími, protože kádr se musí vyvíjet. Teď jsme měli dvě sezóny, kdy jsme dali našim klukům prostor v herních situacích, ve kterých jsme je chtěli vidět. Teď bychom chtěli některé posty posílit, aby se mužstvo dál vyvíjelo. Některé hráče jsme si v minulosti vytipovali, někteří naše požadavky splnili, vůči jiným máme výhrady. Pořád chceme hrát s odchovanci, ale budeme muset posílit, protože ten tým potřebuje výchovu, abychom se mohlo posunout.“

Jaké jsou tedy představy? Ideálně zkušený obránce a gólový útočník?

„Nechtěl bych to úplně specifikovat. Ale každý, kdo se kolem hokeje motá, ví, že základem je pevná brankářská dvojice. Chtěli bychom stálého gólmana, protože Hlavy (Jan Hlaváč) na půl cesty mezi Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem, když jsme ho třeba potřebovali, tak nebyl. Tím nikomu nic nevyčítám, takhle to bylo postavené. Ale teď bychom chtěli mít stálou brankářskou dvojici s tím, že starší gólman by toho mladšího vychoval. A samozřejmě kvalitní gólman vychovává i obranu. Musí tam s obránci být komunikace a zdravý respekt k brankáři. Letos si obránci mohli hodně dovolit a žádná odezva z brankoviště nepřišla. Když to shrnu, pokud najdeme správné typy, které by nám zapadly do mančaftu, tak bychom o ně stáli.“

Vy máte chuť s hokejem v Novém Jičíně pokračovat?

„Manažerovi jsme říkal, že když už do toho půjdu, tak doufám, že u toho budu co nejdéle. Samozřejmě to nezáleží jenom na mě, ale já chuť mám. Pořád máme před sebou nějaké vize a mety, kterých bychom chtěli dosáhnout. Myslím si, že by to takhle v sobě měl každý trenér mít. Neměl by se snažit jen získat angažmá a pak jít hned zase pryč, měl by být s tím klubem spjatý, mělo by to být srdeční. A to já samozřejmě mám a chuť pracovat i nadále taky.“

Jak odhadujete play-off, kdo podle vás postoupí do Chance Ligy?

„Netroufnu si odhadovat. Někteří adepti tam jsou, možná čtyři týmy nahoře jsou docela vyrovnané. Samozřejmě úplně nevím, jak vypadá ta skupina Sever a Střed, protože jsme žádný zápas na živo neviděl, pouze výsledky. Nemyslím si, že je teď mezi týmy jasný lídr, jako byl v předchozích sezónách. Myslím si, že šanci má postoupit daleko více mužstev.“

Jak se vám líbil nový formát soutěže?

„Přiznám se, že toho cestování bylo někdy už moc. Ale jinak s tím souhlasím, mohlo by se to ještě nějakou dobu udržet. Nemyslím si, že je to udržitelné napořád, protože i Chance Liga se bude změnit, jsou hlasy, že některé týmy by chtěly skončit, jiné zase začít. Myslím si, že teď je to ještě pro všechny stravitelné a osvěžující, a že to tak tři čtyři roky vydrží, ale potom se to bude nějak upravovat.“