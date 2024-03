Kopřivničtí hokejisté mají po sezoně. Ve třetím utkání osmifinálové série ale notně potrápili favorizovaný Vyškov. Na jeho ledě dokázali vymazat dvougólové manko. Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém trefil domácím výhru Lehečka.

Kopřivnice má po sezoně. | Foto: Hokej Nový Jičín

„Chtěl bych vyzdvihnout výkon celého mužstva, které se semklo a táhlo za jeden provaz. Kluci to ani za nepříznivého stavu nezabalili a až do posledních vteřin bojovali,“ chválil svůj tým trenér Marcel Kuděla. „Velmi mě mrzí, že po výkonech zejména v posledních dvou zápasech se nám nepodařilo prodloužit sérii. Věřil jsem v naší vnitřní sílu, že to nakonec urveme. Je to ale sport, můžeme jít se vztyčenou hlavou dál,“ poznamenal kopřivnický kouč a dodal: „Děkuji klukům za celou sezonu a všem fanouškům za jejich podporu. Speciálně bych chtěl poděkovat našemu fanclubu za skvělé přivítaní při příjezdu domů, byl to krásný pocit.“

Vyškov – Kopřivnice 3:2 p.p. (2:0, 0:0, 2:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Krejčiřík, 16. Studený (Krejčiřík, Hohl), 79. Lehečka (Komínek) – 46. Suchý (Pindel, Pargač), 55. Suchý (Pargač). Rozhodčí: Škach, Maršálek – Kučera, Peluha. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváků: 251. Konečný stav série: 3:0.

HC ISMM Kopřivnice: Baldik (Kubáň) – Petrek, Marek, Hlaváč, R. Bartošák, Hrůzek, Kelnar, Fojtík, Zeman – Pastor, Pindel, Brodek, Mach, Sluštík, Suchý, Pargač, Indrst, Kubík. Trenér: Marcel Kuděla.