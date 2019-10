Rozhodně nepropadli, ale body nemají. Hokejisté Kopřivnice ve středečním utkání 7. kola druhé ligy na ledě favorizovaného Šumperka výborně začali a po první třetině vedli. Domácí však v dalším průběhu zápas otočili a zvítězili 5:2.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„I přes prohru musím tým pochválit. Dokonce si troufnu říci, že jsme v první třetině byli lepším týmem. Ve druhé třetině domácí využili přesilovky a šli do vedení. Do třetí třetiny jsme vstoupili dobře, ale bohužel se nám nepodařilo stáhnout náskok domácích. Byl to dobrý zápas, do kterého bohužel necitlivé zasahoval rozhodčí,“ řekl trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň, který měl v sobotu s mužstvem volno. Další zápas tak sehraje Kopřivnice až 12. října.