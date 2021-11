Do slušné formy se v poslední době dostali hokejisté druholigové Kopřivnice. Naposledy si na domácím ledě poradili s Bobry z Valašského Meziříčí. Vítězství 2:1 trefil v prodloužení Vaněk.

Kopřivnice má další výhru | Foto: Vlastimil Malina

Valaši šli do vedení gólem Pořického v závěru první třetiny. Za domácí srovnával v polovině zápasu Matěj Mach. Utkání nakonec dospělo až do prodloužení. V něm nejdříve spálil velkou šanci Pořický. V 64. minutě pak udeřili domácí, kdy se trefil Vaněk a zařídil domácích druhým premiérový bod. „Mohly vyhrát oba týmy. Byla to vyrovnaná partie. Nás podržel v důležitých chvílích brankář Holík. V prodloužení jsme byli šťastnější. Jsme moc rádi za dva body. Bobři hráli výborně, o to jsou tyto dva body cennější,“ řekl pro klubový web trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.