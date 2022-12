„Mám velkou radost z týmu, jak k tomu přistoupil. Tím, že nám před zápasem odpadl kvůli nemoci Jirka Raszka, tak jsem šel na střídačku já,“ vysvětlil úvodem Milan Mikulík, sportovní manažer AZ Havířov.

„Musím říct, že jsem si to užil. Kluci makali, dali do toho všechno a hráli přesně to, co jim Mára Pavlačka naordinoval,“ vykládal Mikulík.

„Cloumají se mnou emoce, když jsem na střídačce. I když jsme dostali z první střely gól, šli jsme do dalšího střídání s tím, že to utkání chceme otočit a zvládnout ho. Z kluků jsem cítil bojovnost a za to jim děkuju,“ dodal Milan Mikulík.

„Byl to krásný zápas z obou stran, skvělé předvánoční kolo. I oba gólmani chytali dobře. Soupeř byl celkově o ten krůček dál,“ uznal trenér Kopřivnice Ladislav Majkus, který mohl nasadit do duelu pouze čtyři obránce.

Další zápas odehraje Havířov 7. ledna 2023 proti Žďáru nad Sázavou, Kopřivnice si to rozdá ve stejný den s vedoucí Znojmem.

II. liga – 26. kolo (středa 21. 12. 2022)

AZ Havířov – Kopřivnice 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Kratochvil (Spratek, Pawliczek), 36. Mrva (Kolarz, Antoníček), 38. Haas (Zdeněk, Apolenář) – 1. Urban (Pindel, Suchý), 21. Velecký (Sluštík, Bail). Rozhodčí: Šico – Rychlý, Hladík. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 418.

AZ Havířov: Štipčáka – Dudáš, Havlík, Kunc, Kuboš, Hudec, Kolarz, Ščurek – Kratochvil, Spratek, Pawliczek – Apolenář, Zdeněk, Haas – Mrva, Ćmiel, Antoníček – Tvrdý, Pastor, Middleton. Trenér: Mikulík.

Kopřivnice: Baldik – Marek, Bail, Bartošák, Már – Velecký, Fojtík, Suchý, Pindel, Indrst, Urban, Barčák, Pargáč, Sluštík, Mach. Trenér: Majkus.