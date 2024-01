Ladislav Majkus možná pro někoho překvapivě skončil na lavičce druholigové Kopřivnice. V klubu ale dál zůstává, bude pracovat u mládežnických kategorií. Áčko nyní převzal jeho dosavadní asistent Marcel Kuděla.

Ladislav Majkus skončil na kopřivnické lavičce | Foto: Hokej Kopřivnice

Ladislav Majkus i přes mladý věk už toho v hokeji zažil hodně. Pracoval ve Spartě, a to dokonce s legendárním trenérem Františkem Výborným. Jako video kouč byl u toho, když Pražané získali doposud poslední titul v roce 2007. Působil také v Americe. Poslední rok a půl vedl hokejové áčko Kopřivnice. „Jsem rád, že mi dal Jarda Hrubý v Kopřivnici šanci, za to mu děkuji. Můj sen se mi splnil a vrátil jsem se domů do rodné Kopřivnice. Tuhle štaci hodnotím pozitivně,“ podotkl Ladislav Majkus.

Nový Jičín si vyšlápl na nebezpečné Brno

Na začátku týdne se rozhodl u prvního týmu skončit. Šéfa klubu požádal o rozvázání spolupráce, ten ji přijal. „Potřeboval jsem se nadechnout čerstvého vzduchu. Vnímám to jako správný krok, který pomůže oběma stranám. Chtěl jsem Kopřivnici přivést do play-off a přejít přes první kolo. Tím by mé angažmá mělo happyend. Jsme sice zatím šestí, ovšem není to ono, na devátou Techniku máme náskok tří bodů. Cítil jsem, že tým potřebuje impulz, proto jsem se tak rozhodl. Mužstvo má před sebou pořad dost zápasů a velkou šanci se posunout v tabulce, tak aby mělo, co největší šanci v play-off.“ vysvětloval Ladislav Majkus důvod svého předčasného konce. „Jsem a vždy budu Kopřivničák a týmu budu nadále fandit,“ dodal jedním dechem.

V kopřivnické organizaci ale úplně nekončí. „Budu dál pracovat u kopřivnické mládeže. Mám na starosti šestou třídu a vypomáhám u páté,“ prozradil. „Momentálně žádnou trenérskou nabídku nemám. Ale kdyby v budoucnu nějaká zajímavá přišla, určitě bych o ní přemýšlel,“ řekl závěrem.