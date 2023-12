Náročný trip začali kopřivničtí hokejisté více než dobře. V pátečním duelu dokázali vyhrát na ledě Velkého Meziříčí 6:2. Už v sobotu mají před sebou další utkání,a to na ledě Žďáru nad Sázavou.

Kopřivnice veze tři body | Foto: Hokej Nový Jičín

,,Kluci plnili vše, co jsme si před utkáním řekli. I když dorazili na zimák až půl hodiny před utkáním, neboť se zdrželi na cestě, tak je to vůbec nerozhodilo, možná naopak, ještě více se semkli. Na začátku druhé třetiny se nechali trošku unést průběžným výsledkem, ale sami si to uvědomili a šli si za třemi body,“ řekl pro klubový web Marcel Kuděla, který má nyní tým trenérsky na starosti, neboť hlavní kouč Ladislav Majkus ze zdravotních důvodů s týmem neodcestoval. Dnešní utkání ve Žďáru má začátek v 17.30.

Fotbalová hudební pecka v Opavě. Vojtěch Král pustí do světa klip o Slezským FC

Velké Meziříčí – Kopřivnice 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 36. Doležal (M. Juda, Strnad), 54. T. Handl (Doležal) – 2. Brodek, 8. Pargač (Pindel, Suchý), 34. Pargač (Velecký, Raška), 39. Pindel (Brodek), 46. Brodek (Hlaváč), 57. Urban O. Sluštík, Suchý). Rozhodčí: Held − Viskot, Augusta. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 264.

Kopřivnice: Kubáň - Marek, Petrek, Hlaváč, Bartošák, Hrůzek, Zeman, Spurný – Pargáč, Velecký, Indrst – Pastor, Pindel, Brodek – A. Urban, O. Sluštík, Suchý – Kubík, Raška. Trenér: Marcel Kuděla.