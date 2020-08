Michal Velecký má za sebou bohatou kariéru. Prošel si juniorskými výběry Vítkovic, Karviné, Havířova a Poruby. V kategorii dospělých nastupoval za Havířov, Karvinou, Šumperk a Jihlavu. Sezonu 2014/2015 začal v týmu šumperských Draků. V padesáti zápasech si připsal dvaatřicet bodů. Na závěr si pak střihl krátké angažmá ve slovenské Žilině, kde byl hodně vidět. V sedmi zápasech si do tabulky produktivity připsal tři góly a stejný počet asistencí.

Následovalo pět let v Německu. Nejdříve dvě sezony v týmu ESC Wohnbau Moskitos Essen, který působil ve třetí nejvyšší soutěži, stejně tak EXA Icefighters Leipzig.

Michal Velecký už našich západních sousedů odehrál 196 utkání, ve kterých nastřádal 258 bodů, a to za 129 branek a stejný počet asistencí. Sedmnáct zápasů odehrál v play off, a to s bilancí šestnácti bodů.