Druholigoví hokejisté z Kopřivnice se představili na ledě posledního Hodonína. Hostům sice nevyšla první třetina, nicméně poté se zvedli a odvezli si domů vítězství 5:4.

Kopřivnice otočila zápas v Hodoníně | Foto: Vlastimil Malina

„V první třetině jsme trochu spali. Domácí na nás vlétli a byli přímočařejší,“ začal pro klubový web utkání hodnotit trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. „Pomohl nám gól do šatny. Od druhé třetiny se naše hra zlepšila a zaslouženě jsme vyrovnali. Ve třetí třetině jsme sestavu kvůli zranění stáhli na tři útoky a to se nám oplatilo. Začali jsme být lepším týmem a byli jsme produktivní. V rozhodujících momentech nás podržel i gólman. Dnes je to týmová práce a na té stavíme,“ měl radost kouč vítězného týmu.