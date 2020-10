Hokejisté Kopřivnice nedokázali navázat na středeční výhru 4:2 v Opavě. K dalšímu venkovnímu utkání zajížděli do dalekého Žďáru nad Sázavou, kde chtěli Tatrováci domácí Plameny zaskočit. To se jim ale nepovedlo a prohráli 5:2.

V první části hry vidělo 360 diváků tři branky. Bohužel pro Kopřivnici kotouč ze své sítě lovil dvakrát Hromada, o trefu hostů se postaral Kofroň. „První třetina přinesla hodně vyloučených na obou stranách, proto to bylo takové rozhárané. Než se oba celky dostaly do tempa, tak to chvíli trvalo,“ přiznal po utkání trenér Žďáru Radek Haman.

Ve druhé periodě Kopřivnice díky druhé trefě Kofroně srovnala, jenže to bylo ze strany hostů všechno. Domácí šli do vedení v 36. minutě brankou Čermáka, ve třetí třetině výhru pojistili Heinrich a Bureš.

„Pořádný hokej se tudíž začal hrát až od prostřední části, kdy už se hrálo většinou v plném počtu. Byl to mnohem pohlednější hokej, a to od obou mančaftů, kterým výborně zachytali jejich gólmani. Dovolím si říci, že jsme byli o něco lepším mužstvem, měli jsme více šancí, nakonec i těch proměněných,“ konstatoval spokojený kouč domácích Radek Haman.

Jeho protějšek Jaroslav Kofroň přiznal, že Plameny byly v utkání lepším celkem. „Dnes jsme celé utkání tahali za kratší konec. Občas jsme měli i smůlu. Prostě musím uznat, že domácí byli hladovější po výhře a zaslouženě vyhráli.”

Žďár nad Sázavou – Kopřivnice 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Adam (Štěpánek P., Čermák), 12. Čermák (Bureš, Adam), 35. Čermák (Čermák, Štěpánek), 47. Heinrich (Čermák), 53. Bureš – 10. Kofroň (Sluštík, Mach J.), 28. Kofroň.

Rozhodčí: Čuňočka – Musil, Kleprlík. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:2. Diváci: 360.

Kopřivnice: Hromada (Šindelka) – Krzak, Štěpánek, Marek (A), Bail, Fojtík, Bartošák, Mituchovič – Hrubý, Gola, Fojtík, Suchý, Daron, Pokorný, M. Mach, Gebauer, J. Mach (C), Kofroň, Pargač, Sluštík (A), Žemba. Trenér: Jaroslav Kofroň.