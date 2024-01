Pořádné drama bylo k vidění na kopřivnickém ledě. Domácí celek odehrál se žďárskými Plameny velmi vyrovnanou bitvu se šťastným koncem. Vítězství 4:3 zajistil domácím přesnou dorážkou sedmadvacet vteřin před koncem normální hrací doby Ondřej Sluštík.

Kopřivnice rozhodla v poslední minutě | Foto: Hokej Nový Jičín

,,Bylo to perfektní, kluci trpělivě makali až do poslední vteřiny a v závěru nám to vyšlo skvěle. Vítězství jsme si zasloužili, protože těch šancí, které jsme zahodili nebo, které chytil brankář soupeře, bylo ale opravdu hodně. Ale šli jsme si za tím a vyšlo to,“ okomentoval zápas kopřivnický trenér Marcel Kuděla.

HC ISMM Kopřivnice – SKLH Žďár nad Sázavou 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Marek (Pindel, Petrek), 17. Suchý (Fojtík), 40. Indrst (Tomeček, A. Urban), 60. O. Sluštík (Hrůzek, Fojtík) – 16. Štola (Jícha, A. Svoboda), 37. Wasserbauer (Půža, Půhoný), 43. Dušek (Půhoný, Kukla). Rozhodčí: Gebauer – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváků: 697.

HC ISMM Kopřivnice: Kubáň – Petrek, Janiczek, Kelnar, Zeman, Fojtík, Hrůzek, Marek, Tomeček – Spurný, Raška, Urban – Pargač, Pindel, Mach – Sluštík, Indrst, Kubík – Suchý. Trenér: Marcel Kuděla.