Kopřivnice šla do vedení po osmi minutách hry. Gola nahazoval puk od mantinelu a Raška ho uklidil do branky. Tři minuty před koncem první třetiny skončila za zády gólmana Bartošáka střela Vašenky. V polovině utkání už Kopřivničtí vedli. Rousek nahazoval puk od modré před bránu a Stuchlík ho usměrnil do brány. Ve 38. minutě využili Opavští přesilovku a bylo to 3:1. Kopřivnice chtěla s výsledkem něco udělat. Snaha ji nešla upřít, ovšem skvělý Slíž v brance domácích byl proti. Poslední slovo měl Rousek, který puk nasměroval do opuštěné klece. „První třetině se nesla ve znamení oťukávání. Vedli jsme, jenomže pak jsme po zbytečné ztrátě kotouče inkasovali,“ povzdechl si trenér Kopřivnice Josef Doboš. „Druhá třetina nám nevyšla. Na naší straně byla zbytečná vyloučení. Z třetí třetinu musím kluky pochválit. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance,“ zakončil kopřivnický stratég.

HC Slezan Opava – HC ISMM Kopřivnice 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Vašenka (Beránek), 30. Stuchlík (Rousek), 38. Krejsa (Káňa, Ficek), 59. Rousek – 8. Raška (Gola, Slavík). Rozhodčí: Rapák – Rychlý, Tvrdý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 169.

Opava: Slíž – A. Adamec, Šindelář, Ficek, R. Štěpánek, Jak. Ludvík, Thiel, Gřesík – Brodek, K. Stuchlík, Rousek (A) – Krejsa, Káňa, Kadula – Vašenka, A. Beránek, Štindl – Hradil, Wendelin, Häring. Trenér: Pavel Zdráhal.

Kopřivnice: D. Bartošák – M. Marek, Petrek, R. Bartošák, Slavík, P. Zeman, Mošnička, Hlaváč, Fojtík – Suchý, J. Mach, Pargač – Sluštík, Pastor, Siekierka – Raška, Gola, Velecký – Indrst, Spurný, Kubík. Trenér: Josef Doboš