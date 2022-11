,,My chtěli hlavně předvést dobrý výkon, protože Znojmo je pořád nejlepší ligový tým, a ukázat to nejlepší, co umíme,“ vracel se na klubovém webu k sobotnímu duelu trenér Kopřivnice Ladislav Majkus. „První třetina byla kvůli mnoha oslabením hodně náročná a my ji prohráli v uvozovkách jen 2:0,“ pokračoval hostující stratég. Jeho týmu se nakonec podařilo dvougólový náskok vymazat. „Hra v plném počtu nám vycházela, navíc jsme využili dvě přesilovky, kde máme poskládané speciální formace, i hráči v oslabení dnes předváděli skvělou práci a výborný gólman to korunoval. Prodloužení trénujeme, to se nám vyplatilo velmi rychle. Jsme moc rádi, že ta první porážka Znojma připadla pravě nám. Budeme si výhru nějakou dobu užívat, protože tohle se nestane každý den a ve středu máme další zápas, kde to chceme určitě potvrdit,“ zakončil Ladislav Majkus.