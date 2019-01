Sobotní utkání Kopřivnice s Havlíčkovým Brodem se odehrálo ve slavnostním duchu. Před zápasem klub ocenil své hráčské legendy a zápas se odehrál ve speciálních retro dresech, které poté šly do dražby, jejíž výtěžek půjde na konto kopřivnické ZŠ a MŠ Motýlek.

Utkání před tak slavnostní kulisou prostě Kopřivnice prohrát nemohla. Ač nebyla lepším týmem a častokrát ji zachránilo jen štěstí nebo skvělý brankář Petr Hromada, nakonec se to povedlo a Havlíčkův Brod porazila, když v prodloužení rozhodl na konečných 4:3 Adam Červenka.

„Nechtěli jsme v této slavnostní atmosféře a před výborným publikem prohrát,“ potvrdil trenér kopřivnických hokejistů Jaroslav Kofroň. Mezi oceněnými, kterým před utkáním tleskal kopřivnický zimní stadion, byl mimochodem i jeho asistent a vedoucí mužstva Jiří Malík.

Nechyběly ani další hvězdy kopřivnické minulosti, jako třeba Petr Husička, Stanislav Hajdušek, Jaroslav Medlík a další. K oslavě kopřivnického hokeje se nedostavil Jaroslav Bonk, který pobývá v zámoří, na jeho počest si ovšem klub připravil speciální poctu, jeho dres už brzy poputuje navždy pod strop kopřivnického hokejové stadionu.

„Jsem rád, že jsme to společně s Jardou Drozdem a Jardou Medlíkem spískali. Tím čtvrtým, kdo u toho byl, je Lojza Hadamczik, který se bohužel nezúčastnil,“ popisoval Petr Husička, bývalý generální manažer mimo jiné Vsetína, Zlína či Vítkovic a někdejší hráč Kopřivnice. „Nejraději vzpomínám na zápas proti Kometě, kdy jsme vyhráli 3:2 a já jsem vstřelil dva góly,“ vzpomínal Husička.

„85 let je krásný věk, vlastně jeden lidský věk. A to je určitě potřeba oslavit. Když si vezmete, kolik generací hráčů už tady prošlo, kolik skvělých hokejistů tady hrálo, kolik se jich tady vychovalo. Mnoho z nich se dostalo do extraligy, národního mužstva nebo i do NHL. To je úžasné,“ chválil kopřivnickou výchovu mládeže Hajdušek, kopřivnický odchovanec, který se poté proslavil ve Spartě a zahrál si výrazně i v reprezentaci.

„Nejraději vzpomínám na to, když jsme tehdy postupovali z druhé do první ligy, což byla druhá nejvyšší soutěž,“ vracel se myšlenkami v čase také bývalý kopřivnický obránce Medlík, v současné době vedoucí sportovního úseku v Kometě Brno. „Vzpomínám si na zápas, který jsme hráli s Duklou Hodonín a potřebovali jsme vyhrát, abychom postoupili. Jenže ještě minutu nebo dvě před koncem jsme prohrávali 2:3. Pak se to tady na ledě všechno porvalo, potom jsme odvolali brankáře a vyrovnali jsme. A půl minuty před koncem se mi podařilo při přesilovce čtyři na tři nahrát Pavlovi Sedlákovi, který dával vítězný gól na 4:3 a postoupilo se do první ligy,“ rozpovídal se Medlík.

A samotný zápas? Kopřivnice byla od začátku pod velkým tlakem soupeře, ale do kabin šla po první třetině ve vedení 1:0, když se prosadil už ve druhé minutě Ondřej Sluštík. Celou druhou třetinu Havlíčkův Brod dál bušil do kopřivnické obrany, ale ta předváděla soustředěný výkon, zejména brankář Petr Hromada se mnohdy doslova překonával.

Až těsně před druhou sirénou se přeci jen hosté prosadili, proti Voříškově střele se už Hromada neměl šanci přemístit. Tatra ale předvedla výborný start do třetí části, už po osmatřiceti sekundách rozjásal domácí publikum David Stříž, který gólově dokončil předchozí šanci Jakuba Macha.

Na 3:1 ve 46. minutě pak zvýšil právě kapitán Kopřivnice Jakub Mach. Jenže vedení domácí neudrželi, o srovnání se postarali Voříšek a obránce Vala. Drama v Kopřivnici tak dostalo přídavek v podobě prodloužení, které nakonec po třech minutách rozhodl pro Tatru přesnou střelou do horního růžku Adam Červenka.

Oslava kopřivnického hokeje a jeho legend nemohla dopadnout lépe.

HC TATRA KOPŘIVNICE – BK HAVLÍČKŮV BROD 4:3 (1:0, 0:1, 2:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Sluštík (Červenka), 41. Stříž (Suchý, Tomášek), 46. J. Mach (Tomášek, Krutil), 64. Červenka – 40. Voříšek (Matušík, Třetina), 47. Voříšek (Kulhánek, Vala), 58. Vala (Michálek, Milfait).

HC Tatra Kopřivnice: Hromada - Stříž, Bail, Ficek, Krutil, Zuzaník, Puškár, Marek (A), Fojtík – Hrubý, Korec, J. Mach (C), M. Mach, Červenka, Gebauer, Suchý, Tomášek, Kofroň, Gola, Sluštík (A)

