Hokejisté Kopřivnice v prvním kole nového druholigového ročníku přivítali na svém ledě znojemské Orly. Tatrováci se velkého favorita nezalekli a po první třetině vedli 1:0, Znojmo poté ale potvrdilo svou sílu a vyhrálo 2:4.

Kopřivnice potrápila Znojmo | Foto: HC Kopřivnice

Domácí do utkání vstoupili nejlépe, jak mohli, a v přesilovce je do vedení poslal Dominik Suchý. „První třetina byla pořád vyrovnaná, bylo vidět, že Znojmo dlouho nehrálo. Řekl bych, že postupem času nabírali sebevědomí,“ všiml si domácí lodivod Jaroslav Kofroň. V závěru první třetiny se navíc Hromadovi podařilo zlikvidovat únik kanonýra Lucianiho. V prostřední části hry už ale domácí brankář inkasoval. Nejprve vyrovnával Matuš, do vedení hosty vzápětí poslal Kover. „Branka na 2:1 asi zápas zlomila. Udělali jsme chybu, kterou se soupeři podařilo potrestat. Hosté už pak zápas zkušeně drželi,“ řekl Kofroň.