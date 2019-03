Zápas začal pro Kopřivnici skvěle. Už ve druhé minutě rozjásal domácí fanoušky Adam Kofroň, který po přihrávce Adama Červenky poslal Tatru do vedení. Jenže Kopřivnice si své vedení příliš neužila, už o tři minuty později vyrovnával Kozlík.

V dalším průběhu první třetiny měli hosté navrch, Tatru několika výbornými zákroky podržel brankář Petr Hromada. Na zakončení Semráda ale nedosáhl ani on, takže hosté dokonali svůj obrat. V závěru první části hrál Havlíčkův Brod přesilovku, ale ujel mu Adam Kofroň, který svůj brejk ukázkově zakončil blafákem a pouhé čtyři sekundy před první přestávkou srovnal na 2:2.

Druhá třetina žádnou branku nepřinesla, a to zejména díky Hromadovi, který se zas a znovu překonával. Ve třetí části se Kopřivnice prosadila dvakrát během necelých čtyř minut a zdálo se, že kráčí k vyrovnání série. Nejprve se trefil Patrik Gola a po něm Dominik Suchý.

Jenže závěr utkání si domácí notně zkomplikovali, hned několikrát se nechali vyloučit, a to hosté trestali. Nejprve v 52. minutě snížil v početní převaze Semrád a necelé dvě minuty před koncem střelou od modré k radosti početného hloučku hostujících fanoušků srovnal Kulhánek. I tento gól byl v přesilovce, navíc posílené o jednoho hráče za odvolaného brankáře Nováka.

I druhé utkání čtvrtfinálové série tak dospělo až do prodloužení. A stejně jako v Havlíčkové Brodě, i v Kopřivnici se nakonec z vítězství radovali domácí. Rozhodla přesilová hra, kterou bleskově využil Adam Kofroň a uzavřel tak nejen celý zápas, ale i svůj hattrick, ke kterému navíc přidal ještě jednu asistenci a stal se tak spolu s brankářem Hromadou hlavním hrdinou utkání.

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, zaslouženě jsme se dostali do vedení. Závěr jsme ale bohužel neustáli, tam musíme být trochu obětavější, musíme jít na krev a ubránit to až do konce,“ hodnotil utkání trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. „Naštěstí nakonec stálo štěstíčko při nás a vyhráli jsme v prodloužení, doplnil.“

Je už tak jasné, že se série hraná na tři vítězná utkání do Kopřivnice ještě jednou vrátí. Ještě předtím se ovšem zápas číslo tři odehraje ve středu 6. března na ledě Bruslařů z Havlíčkova Brodu.