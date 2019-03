Kopřivnice se v 16. minutě utkání dostala do vedení, když Dominik Suchý dorazil do sítě střelu Davida Stříže. Ve druhé třetině domácí dvěma brankami v přesilovce otočili, ale o vyrovnání se brzy postaral Adam Červenka, který se trefil přesnou střelou nad lapačku brankáře Nováka.

Přestřelka ve druhé třetině ovšem pokračovala. Bruslaři znovu o gól odskočili, ale i tentokrát Kopřivnice reagovala, početní převahu využil díky důrazu na brankovišti Martin Tomášek.

Ve třetí části nejprve Novák pochytal kopřivnické šance, aby se pak domácí dostali znovu do trháku, poprvé však dvougólového. Ani to však Kopřivnici do kolen nedostalo, Tatra se necelých sedm minut před koncem dočkala snížení z hole Adama Kofroně.

O vyrovnání se Kopřivnice pokusila v závěrečné hře bez brankáře, ale domácí jejímu tlaku odolali a zvítězili tak 5:4.

„Myslím si, že to bylo velmi vyrovnané utkání. Bohužel, my jsme udělali spoustu faulů, které domácí potrestali. V závěru jsme měli několik šancí a bylo to o štěstí, které nám chybělo,“ hodnotil utkání pro klubový web Havlíčkova Brodu trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.

V pátek od 18 hodin se sehraje na ledě Kopřivnice čtvrté utkání série, které domácí potřebují vyhrát, aby si vynutili rozhodující pátý zápas.