Domácí neodehráli dobrou první třetinu, po brankách Valy a Matušíka prohrávali 0:2. „Vstoupili jsme do zápasu vlažně, nešly nám nohy, po první třetině jsme si řekli, že musíme hru zjednodušit, přestat dělat chyby,“ vyprávěl po utkání trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.

A to se povedlo, druhá třetina vyšla Kopřivnici takřka dokonale. Nejprve během necelých dvou minut srovnali Matěj Mach a Adam Kofroň a ve 38. minutě poslal Tatru do vedení kapitán Jakub Mach, který tváří v tvář brankáři Novákovi nezaváhal. Jenže radost domácím dlouho nevydržela, v poslední minutě druhé třetiny v přesilovce totiž srovnal Voříšek.

„Bohužel přišly zbytečné chyby, za stavu 3:2 jsme soupeři dvakrát namazali a nechali si to vyrovnat. Ale alespoň jsme pro třetí třetinu zůstali nohama na zemi,“ přemítal Kofroň. „Ve třetí třetině jsme chtěli hrát bez chyb a čekat na brejk, protože nám to celou sérii vychází.“

Ve třetí části se Kopřivničtí úspěšného brejku nedočkali, neprosadili se ale ani hosté. Znovu tak přišlo na řadu prodloužení, jako už v této sérii předtím dvakrát. Šťastnější nakonec byla Kopřivnice, které vítězství 4:3 vystřelil necelé dvě minuty před koncem prodloužení Patrik Gola. „Určitě to bylo o štěstí,“ řekl Kofroň. „Chtěli jsme být hodně u puku, hru řídit my, a vyšlo to.“

Celá série se rozsekne v neděli v Havlíčkově Brodě, rozhodující zápas začne v 17 hodin. „Bude to hop nebo trop. Budeme na tom psychicky lépe, nemáme co ztratit, oni budou pod větším tlakem. Věřím, že to dotáhneme do vítězného konce,“ prohlásil Kofroň.

KOPŘIVNICE – HAVLÍČKŮV BROD 4:3pp (0:2, 3:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. M. Mach (Gola), 28. Kofroň (Sluštík, Červenka), 38. J. Mach (Tomášek, Ficek), 69. Gola (Suchý) – 15. Vala (Matušík), 20. Matušík (Milfait), 40. Voříšek (Milfait, Matušík).

HC Tatra Kopřivnice: Hromada (Fendrich) – Stříž (A), Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Fojtík – Pěnčík, Korec, J. Mach (C), M. Mach, Červenka, Suchý, Tomášek, Kofroň, Gola, Sluštík (A).

BK Havlíčkův Brod: Novák (Marek) – Kulhánek, Kopic, Šmíd, Nepokoj, Semrád, Vacík, Vala – Kuchta, Ludvík, Michálek, Voříšek (A), Chlubna, Přidal, Beneš, Třetina (C), Milfait (A), Kozlík, Matušík.

Stav série: 2:2.