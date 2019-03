A Tatra úkol splnila, doma Bruslaře zdolala 4:3 v prodloužení. O postupujícím do semifinále se tak rozhodne až v neděli na ledě Havlíčkova Brodu.Domácí neodehráli dobrou první třetinu, po brankách Valy a Matušíka prohrávali 0:2.

„Vstoupili jsme do zápasu vlažně, nešly nám nohy, po první třetině jsme si řekli, že musíme hru zjednodušit, přestat dělat chyby,“ vyprávěl po utkání trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.A to se povedlo, druhá třetina vyšla Kopřivnici takřka dokonale. Nejprve během necelých dvou minut srovnali Matěj Mach a Adam Kofroň a ve 38. minutě poslal Tatru do vedení kapitán Jakub Mach, který tváří v tvář brankáři Novákovi nezaváhal.

Jenže radost domácím dlouho nevydržela, v poslední minutě druhé třetiny v přesilovce totiž srovnal Voříšek.„Bohužel přišly zbytečné chyby, za stavu 3:2 jsme soupeři dvakrát namazali a nechali si to vyrovnat. Ale alespoň jsme pro třetí třetinu zůstali nohama na zemi,“ přemítal Kofroň.

„Ve třetí třetině jsme chtěli hrát bez chyb a čekat na brejk, protože nám to celou sérii vychází.“Ve třetí části se Kopřivničtí úspěšného brejku nedočkali, neprosadili se ale ani hosté. Znovu tak přišlo na řadu prodloužení, jako už v této sérii předtím dvakrát. Šťastnější nakonec byla Kopřivnice, které vítězství 4:3 vystřelil necelé dvě minuty před koncem prodloužení Patrik Gola. „Určitě to bylo o štěstí,“ řekl Kofroň.

„Chtěli jsme být hodně u puku, hru řídit my, a vyšlo to.“Celá série se rozsekne v neděli v Havlíčkově Brodě, rozhodující zápas začne v 17 hodin. „Bude to hop nebo trop. Budeme na tom psychicky lépe, nemáme co ztratit, oni budou pod větším tlakem. Věřím, že to dotáhneme do vítězného konce,“ prohlásil Kofroň.

KOPŘIVNICE – HAVLÍČKŮV BROD 4:3pp (0:2, 3:1, 0:0 -1:0)

Branky a nahrávky: 27. M. Mach (Gola), 28. Kofroň (Sluštík, Červenka), 38. J. Mach (Tomášek, Ficek), 69. Gola (Suchý) –15. Vala (Matušík), 20. Matušík (Milfait), 40. Voříšek (Milfait, Matušík).

HC Tatra Kopřivnice: Hromada (Fendrich) –Stříž (A), Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Fojtík –Pěnčík, Korec, J. Mach (C), M. Mach, Červenka, Suchý, Tomášek, Kofroň, Gola, Sluštík (A).

BK Havlíčkův Brod: Novák (Marek) –Kulhánek, Kopic, Šmíd, Nepokoj, Semrád, Vacík, Vala –Kuchta, Ludvík, Michálek, Voříšek (A), Chlubna, Přidal, Beneš, Třetina (C), Milfait (A), Kozlík, Matušík.

Stav série: 2:2.