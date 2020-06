V tvrdé letní suché přípravě se nacházejí hokejisté druholigové Kopřivnice. Tým trenéra Jaroslava Kofroně trénuje čtyřikrát týdně, a to vesměs na in line ploše stadionu. Na led tým vyjede poprvé třetího srpna. Otázkou, je zda i se svými klíčovými hráči Dominikem Suchým a Matějem Machem.

Kopřivnice začala suchou přípravu | Foto: Hokej Kopřivnice

Prvně jmenovaný má za sebou povedenou sezonu. Ve čtyřiceti utkáních nasbíral jednačtyřicet bodů, další dva přidal ve vyřazovacích bojích. To vyneslo sedmadvacetiletému útočníkovi zkoušku v prvoligovém Havířově. Jeho o pět let mladší spoluhráč Matěj Mach se bude rvát o místo v kádru Frýdku-Místku, který stejně jako Havířov působí v Chance lize. Mach se blýskl v loňské předčasné ukončené sezoně třiadvaceti body. „Samozřejmě, že oběma klukům přejeme angažmá ve vyšší soutěži. Nicméně pro nás by byl jejich odchod citelným oslabením,“ přiznal trenér kopřivnických hokejistů Jaroslav Kofroň. „To jsou zatím dvě případné změny, jinak vše je při starém,“ dodal.