„Po druhém inkasovaném gólu jsme se rozhodli vystřídat gólmany. Prohrávali strašně rychle, góly padly z prvních dvou střel. Určitě to nebylo nic proti Dankovi Šimonů, jen jsme týmu chtěli dodat impuls. Měli jsme špatný začátek celou první třetinu. Hráli jsme jako profesoři, úplně diametrální odlišný vstup do utkání než doma. Chtěli jsme být aktivní, ale místo abychom stříleli, tak jsme ty puky tahali. Pořád jsme si to nahrávali někde do rohu a nakonec jsme si nevytvořili žádnou šanci,“ řekl pro klubový trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „Ve třetí třetině jsme to stáhli na tři lajny a šli jsme do toho naplno. Věděli jsme, že už nemáme na co čekat a utkání se nám nakonec podařilo otočit. Máme sice mečboly, ale poslední krok je vždy nejtěžší,“ dodal Gebauer.