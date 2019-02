Čtyři porážky v řadě a dost! Druholigoví hokejisté Kopřivnice vstupovali do domácího utkání proti opavskému Slezanu s vědomím, že už musí nutně zabrat a díky výhře 4:2 se navíc odpoutali ze dna tabulky.

Vedení klubu zkraje týdne reagovalo na nepovedený vstup do sezony a také na marodku, když do obrany přivedlo hned čtveřici nových hráčů.

Do základní sestavy naskočil už proti Opavě Marek Bail, jenž je někdejším mládežnickým reprezentantem, a který loňskou sezonu strávil v Porubě. Baila získali Kopřivničtí na hostování, stejně jako dvojici Adam Heinzl a Jaroslav Mrowiec.

Dvojice havířovských mladíků přišla před sezonou do Nového Jičína, kde však nedostávala moc příležitostí. Formou střídavých startů je pak domluveno angažmá Radima Štěpánka z vítkovické juniorky, který, stejně jako Mrowiec, zasáhl už do vítězného duelu proti Opavě.

Kopřivnice, které nadále schází zraněné ofenzivní opory Červenka a Pargač, začala výborně, protože v 8. minutě dostal kotouč do jízdy Vyčasený a přesnou ranou překonal Šafránka. Ve 14. minutě pak tým Jaroslava Kofroně využil dvojnásobnou početní výhodu, když Mach našel Sluštíka, jenž zvyšoval již na 2:0.

KOFROŇ: POTŘEBUJEME SE DOSTAT ZPÁTKY DO POHODY

Závěr první části však patřil jednoznačně Slezanu, který po Antonínu Plánovském převzal Marek Harazim, jemuž dělá nově asistenta David Galvas, který v sobotním duelu proti Novému Jičínu skončil s aktivní kariérou.

V 18. minutě totiž dorážel v přesilovce Vaněk a za další minutu už se Opavané radovali z vyrovnání, ale sudí nakonec branku kvůli úmyslnému kopnutí neuznal, proti čemuž hosté marně protestovali.

Hostující tlak však nekončil a pouhých 22 vteřin před první sirénou skóroval Slezan znovu, ale tentokráte se pískalo postavení v brankovišti. Dva neuznané góly už hosté pochopitelně těžko skousávali a na muže v pruhovaném se sesypali jako vosy.

„Od pondělka jsme se na utkání poctivě připravovali, protože jsme věděli, že už musíme uspět. Do utkání jsme dobře vstoupili, ale pak jsem si to sami zkomplikovali zbytečnými fauly. Navíc jsme měli v závěru třetiny i štěstí, protože jsme se mohli trápit ještě více,“ uvědomoval si kouč kopřivnické Tatry Jaroslav Kofroň, jemuž dodala klid situace ze 36. minuty, ve které Poruba v pádu našel Tomáška, jenž přidal důležitý gól na 3:1.

Opava však zápas nebalila, a když navíc v 52. minutě proměnil přesilovku 5 na 3 bleskově Vítek, bylo drama na světě. To mohl vzápětí oddálit Poruba, ale v nařízeném trestném střílení si na Šafránka nepřišel.

Necelé dvě minuty před koncem to pak hosté zkoušeli při hře bez brankáře a Tatra se mohla v několika případech spolehnout na Hromadu. Na začátku 60. minuty však ujel Mach, jenž našel před prázdnou brankou Kofroně, který definitivně zpečetil druhé kopřivnické vítězství za tři body v aktuálním ročníku.

„Bylo to vyrovnané utkání, ale obětavostí a nasazením jsme ho dotáhli do vítězného konce. V závěru nás podržel brankář Hromada, ale tři body jsou výsledkem celého týmu. Před sobotou je to pro nás povzbuzení. Potřebujeme se dostat zpátky do pohody, tak snad to půjde i dále,“ věří v úspěšnou sobotu šéf kopřivnické střídačky, když Tatra hraje od 17 hodin na ledě posledního Valašského Meziříčí, na které má náskok pouhých dvou bodů.

Ve středu 18. října je pak na programu druhé derby letošní sezony, když na kopřivnický led dorazí rozjetý Nový Jičín.

HC TATRA KOPŘIVNICE – HK OPAVA 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 7. Vyčesaný (Tomášek), 14. Sluštík (J. Mach, Marek), 36. Tomášek (Poruba), 60. A. Kofroň (J. Mach) – 18. Vaněk (Chalupa, Wolf), 52. Vítek (Seidler, Rudl). Rozhodčí: Koziol – Bartek, Dohnal. Vyloučení: 10:7, navíc Tichý (O) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 539

HC Tatra Kopřivnice: Hromada – Štěpánek, Stříž, Mrowiec, Marek, Bail, Krutil – Vyčesaný, Tomášek, Poruba – J. Mach, Sluštík, A. Kofroň – Gola, Bartošák, Hrubý. Trenér: J. Kofroň

Zbylé výsledky 10. kola: Nový Jičín – Valašské Meziříčí 6:4, Poruba – Hodonín 5:4 SN.