Ani po půl roce se totiž úplně nezbavil problémů s jícnem, kvůli kterým přerušil kariéru v lednu. Nemoc a každodenní bolest se snažil od loňského léta porazit vůlí, ale po poradě s nejbližšími usoudil, že bude nejrozumnější pověsit brusle na hřebík.

„Doufal jsem, že se ještě vrátím, ale jsem realista. Poslední dvě sezony jsem moc zápasů kvůli otřesu mozku a problémům s jícnem neodehrál. Ani dnes se ještě necítím stoprocentně fit a nemá cenu něco lámat přes koleno. Zdraví je přednější,“ uznal nakonec „Krajíc“, jeden z lídrů týmu.

Zkušenému obránci se celou kariéru zranění vyhýbala a první vážnější zdravotní potíže u něj nastaly až loni v lednu v Chomutově, kde utrpěl otřes mozku. Sezona mu předčasně skončila a mistrovskou jízdu Ocelářů prožíval jen v roli diváka.

„Bohužel po tom otřesu mozku jsem se necítil dobře. Trvalo zhruba tři a půl měsíce, než bolest úplně odezněla, po návratu na led se mi ale motala hlava a když jsem klukům fandil aspoň při zápasech, vadil mi i hluk v hale i světlo ze zářivek. Ani řízení auta mi nedělalo dobře na oči,“ popisoval na klubovém webu své trable Krajíček.

Až na startu letní přípravy byl zase zdráv, jenže o pohodu jej připravil zánět jícnu druhého stupně. Držel striktní dietu, během níž zhubl osm až deset kilo. „Nemohl jsem se proto už minulý rok připravit na sezonu, jak bych si představoval, a na výkonech se to podepsalo. Teď by to nebylo jiné,“ uznal Krajíček.

První problémy s trávením se u něj objevily loni po letní dovolené v Thajsku. Za spouštěč problémů považoval s lékařem kombinaci pikantního jídla se stresem a stavy, které prožíval po otřesu mozku. Proces léčby mu ztěžoval hokejový život. „Musel jsem brát diety, na tréninku mi proto docházela energie. To nešlo skloubit,“ popsal smutně Krajíček, proč musí v sedmatřiceti letech ukončit kariéru.