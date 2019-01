Nový Jičín - Už čtvrtý zápas po zranění odehrál ve 29. kole proti Frýdku-Místku novojičínský obránce Martin Andrýsek. Kvůli zraněnému žebru vypadl ze sestavy Nového Jičína na devět zápasů.

Martin Andrýsek. Snímek z utkání HC Nový Jičín - HC Frýdek-Místek 2:1 | Foto: DENÍK / Dalibor Tobola

Čtyřiadvacetiletý bek s číslem 10 se tak opět vrátil zpátky do druholigového kolotoče. „Návratu jsem se nemohl dočkat. Už je to v pohodě, tak snad už to bude jenom lepší," přeje si druhý nejproduktivnější bek týmu Martin Andrýsek.

Po zranění jste se před časem znovu vrátil do sestavy Nového Jičína. Už jste v pořádku?

Zranění už je v pohodě. Měl jsem zlomené žebro. Měsíc jsem to léčil. Ještě se trošku dostávám do zápasového rytmu, chybí mi trénink, takže doufám, že to bude jenom lepší. Hokej mi hodně chyběl. Už jsem se chtěl vrátit a pomoct klukům. Ale zranění bylo nepříjemné, takže se to táhlo.

V poslední třetině jste udrželi jednobrankové vedení, a zdolali jste tak Frýdek-Místek i podruhé za sebou. Jak jste viděl vaše nejtěsnější vítězství?

Myslím si, že ze začátku zápasu jsme byli lepším týmem, ale postupně se to začalo otáčet na druhou stranu. Frýdek zvyšoval tlak, měl hodně šancí, ale nakonec jsme to ubránili, což je v naší situaci výborné.

Bylo domácí utkání v něčem jiné než to, které jste odehráli na ledě Frýdku-Místku?

Víceméně to bylo podobné. V obou zápasech jsme vedli. I v tomto zápase Frýdek dotahoval, ale nás podržel gólman. Jsme za vítězství hrozně moc rádi a doufám, že to tak půjde dál.

Na střídačce jste měli vítěze soutěže „Místo na střídačce je volné" Davida Kováče. Jak hodnotíte podobné akce?

Já osobně jsem to vnímal, protože Kovyho znám déle. Bylo to super. Byl s námi i na rozcvičce, zachytal si, takže si myslím, že i pro něj to musel být zážitek. Podobné akce jsou jenom dobré.

V zápasech s Frýdkem-Místkem jste získali celkem pět bodů. Jak hodnotíte vánoční derby?

Jsme moc spokojeni. Měli jsme s Frýdkem i sázku o nějaké chlebíčky. Jen škoda, že jsme ve Frýdku neudrželi třígólový náskok a nezískali jsme šest bodů, protože potřebujeme každý bod.

Kdo přišel se sázkou? A budou to opravdu jenom chlebíčky?

Přišel s tím náš kapitán Přema Vašut, který se domlouval s hráčem soupeře, kterého zná. Možná k těm chlebíčkům ještě něco přibude (směje se).

Další utkání vás čeká 5. ledna, kdy přivítáte na domácím ledě nebezpečný Prostějov. Jak uspět proti týmu z první trojky?

Prostějov je hodně silný a útočný mančaft. Mají tam zkušené hráče, takže se na ně musíme poctivě připravit a dodržovat taktiku, kterou nám trenér připraví. (dtb)