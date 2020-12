Jednatřicetiletý Mičulka posledních šest sezon strávil v ESC Dorfen a nevedl si vůbec špatně. Patřil k velkým oporám týmu. Nejlépe mu vyšla soutěžní ročník 2015/2016, kdy v základní části odehrál třicet utkání, ve kterých nastřádal osmasedmdesát bodů za třiatřicet branek a pětačtyřicet asistencí. U našich západních sousedů prošel také týmem EHC Waldkraiburg, kam zamířil z Nového Jičína.

Na české hokejové scéně si dokonce vyzkoušel extraligu. Za třinecké Oceláře odehrál dvaatřicet zápasů s bilancí jedné nahrávky. Hrával také za Vsetín, Znojmo a Šumperk. Když pořádně zabředneme do statistik, zjistíme, že Německo, je hokejová destinace, která mu sedla. V celkově devíti odehraných sezonách stihl v základní části 140 zápasů s bilancí 166 branek a 187 asistencí. Dalších čtyřiatřicet utkání přidal v play off, tady si do statistik zapsal 24 gólů a 16 nahrávek.