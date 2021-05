/FOTOGALERIE/ Třinečtí hokejisté kralují české extralize. Oceláři ve finálové sérii udolali liberecké Tygry, když svému soupeři dovolili uhrát jediné vítězství. Součástí zlatého týmu jsou i tři odchovanci novojičínského hokeje.

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 5. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 11. dubna 2021 v Třinci. (Zleva) Maris Bičevskis z Mladé Boleslavi a Michal Kovařčík z Třince. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Bratrské duo Michal a Ondřej Kovarčíkové má za sebou povedenou sezonu. Pětadvacetiletý Ondřej v letošním ročníku nastoupil do pětačtyřiceti zápasů základní části, ve kterých nastřádal pětadvacet bodů, a to za jedenáct branek a čtrnáct asistencí. Další bod udělal ve vyřazovacích bojích, kde ve pěti duelech si do statistik napsal jednu nahrávku.